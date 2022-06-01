Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Van halkına seslendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Van üzerinden yüklendi. Erdoğan, Van halkına seslenerek, önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, Van'da görevde olanlar örgütün uzantıları olsaydı suyu bulamazdınız. Van'a suyu biz götürdük. Van'daki hemşehrilerime sesleniyorum; depreminde daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olan kimlerdi? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı."
WanHaber.com ÖZEL
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