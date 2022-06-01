Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Van halkına seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun Van ziyareti ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, Van'da terör örgütünün ağzıyla konuşarak aklınca Kandil'e selam çakıyor. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum, Van'da görevde olanlar örgütün uzantıları olsaydı suyu bulamazdınız. Van'a suyu biz götürdük. Van'daki hemşehrilerime sesleniyorum; depreminde daha ilk geceden itibaren Van'da sizin yanınızda olan kimlerdi? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarıydı."

WanHaber.com ÖZEL