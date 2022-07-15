Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon vurgusu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain girişimi, 6 yıl önce bugün gerçekleşmişti.

Gerçekleştirilen girişim, halkın ve güvenlik güçlerinin direnişiyle başarısız sonuçlanırken 15 Temmuz günü 251 kişi şehit oldu.

O günden itibaren Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak kutlan 15 Temmuz'un seneidevriyesinde siyasilerden günün anlam ve önemi kapsamlı mesajlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı'ndan ekonomi vurgusu

Video mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Devlet ve millet olarak yılmadan, yıkılmadan omuz omuza ortaya koyduğumuz şanlı direnişle işgalcilere geçit vermedik, kutlu bir zafere daha eriştik." ifadeleriyle günü özetlerken, ekonomiye yönelik bir açıklama yaptı.

"Bu türbülanstan çıkan ilk ülkelerin başında geleceğiz"

Enflasyonun son durumunu 15 Temmuz'un devamı olarak gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli ifadeleri beraberinde getirdi.

'Geride bırakacağız' sinyalini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında gelecek, 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakacağız" şeklinde konuştu.

Ensonhaber