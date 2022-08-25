Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde konuştu.

POLİTİKA 25.08.2022, 17:24 25.08.2022, 17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ahlat ve Malazgirt, medeniyetimizi yeniden yükseltme irademizin adıdır; dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku veren yükselişimizin mührüdür." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte Ahlat programı çerçevesinde ilk olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.

Ahlat Selçuklu Mezarlığı sonrası 1071 Sultan Alparslan otağının kurulduğu Ahlat'taki Çarho etkinlik alanını ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geceyi Ahlat’ta geçirecek.

Sonraki gün kutlamalara katılmak üzere Malazgirt’e geçecek olan Erdoğan’a MHP Lideri Devlet Bahçeli, bakanlar, kuvvet komutanları ve çok sayıda bürokrat eşlik ediyor.

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