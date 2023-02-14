Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde: Bu millet bu felaketin de altından kalkar

Asrın felaketi, Türkiye’nin 10 ilini vurdu…

Pazarcık’ta 7.7, Elbistan’da ise 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar el birliğiyle yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Kabinenin tek gündemi deprem felaketi

Bugün düzenlenecek kabine toplantısı AFAD Genel Merkezi'nde düzenleniyor ve tek gündem maddesi deprem felaketi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı önce AFAD koordinasyon Merkezi'nde günlerdir yoğun bir gayretle mesai harcayan çalışanlara hitap etti.

"Bu millet bu felaketin de üstesinden gelir"

Hedefin bir yıl içinde yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunu da üstesinden gelir. Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi ifadeleri mübalağa değil"

Depremin verdiği zarar hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu asrın felaketi şeklinde ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağa değil. Dünyadaki tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar, tüm deprem konusunda sözü olanlar, gerçekten bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar." dedi.

"Gece-gündüz demeden devam eden bir mücadele"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu büyük felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece-gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu çok çok mübalağalı da bir ifade değil. Dünyadaki tüm Deprem konusunda konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

"Hastane ziyaretimde anne ve babalardaki metaneti gördüm"

Dün İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi'ni ziyaret ettim. Bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri ziyaret ettim. Orada gerek annelerdeki gerek babalardaki metaneti gördüm. İki aylık, bir aylık yavrular var. Daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Büyük bir felaket, takip ediyoruz. Hedefimiz 1 yıl içinde bu konutları yeniden inşa ve ihya. Tüm vatandaşlarımın ilk söyledikleri şey konut. 'Benim evlerim ne olacak?' ilk sözleri bu.

"Biz size güveniyoruz, endişemiz yok"

Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, sel afetlerinde nasıl kısa zamanda bunları inşa ettiysek burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın.

Millete vereceğimiz sinyallerle, morallerle, milletimiz de AFAD'dan aldığı sinyallerle umutlu olacaktır. Biz size güveniyoruz, endişemiz yok. Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, eliniz dert görmesin.

Ensonhaber-aa