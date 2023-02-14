Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde: Bu millet bu felaketin de altından kalkar

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışanlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedefin bir yıl içinde yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi olduğunu söyledi.

POLİTİKA 14.02.2023, 17:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD merkezinde: Bu millet bu felaketin de altından kalkar

Asrın felaketi, Türkiye’nin 10 ilini vurdu…

Pazarcık’ta 7.7, Elbistan’da ise 7.6'lık depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin en üst kademesinden en alt kademesine kadar el birliğiyle yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Kabinenin tek gündemi deprem felaketi
Bugün düzenlenecek kabine toplantısı AFAD Genel Merkezi'nde düzenleniyor ve tek gündem maddesi deprem felaketi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı önce AFAD koordinasyon Merkezi'nde günlerdir yoğun bir gayretle mesai harcayan çalışanlara hitap etti.

"Bu millet bu felaketin de üstesinden gelir"
Hedefin bir yıl içinde yıkılan binaların yeniden inşa edilmesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet bu felaketin de altından kalkar, bunu da üstesinden gelir. Mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Asrın felaketi ifadeleri mübalağa değil"
Depremin verdiği zarar hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu asrın felaketi şeklinde ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağa değil. Dünyadaki tüm deprem üzerinde söz sahibi olanlar, tüm deprem konusunda sözü olanlar, gerçekten bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar." dedi.

"Gece-gündüz demeden devam eden bir mücadele"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu büyük felaketin başından itibaren AFAD olarak tüm birimlerinizle büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece-gündüz demeden devam eden bir mücadele. Bu felaket, asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu çok çok mübalağalı da bir ifade değil. Dünyadaki tüm Deprem konusunda konuşacak sözü olanlar, bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyoruz.

"Hastane ziyaretimde anne ve babalardaki metaneti gördüm"
Dün İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi'ni ziyaret ettim. Bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen anneleri ziyaret ettim. Orada gerek annelerdeki gerek babalardaki metaneti gördüm. İki aylık, bir aylık yavrular var. Daha doğumu yeni gerçekleşmiş olanlar vardı. Büyük bir felaket, takip ediyoruz. Hedefimiz 1 yıl içinde bu konutları yeniden inşa ve ihya. Tüm vatandaşlarımın ilk söyledikleri şey konut. 'Benim evlerim ne olacak?' ilk sözleri bu.

"Biz size güveniyoruz, endişemiz yok"
Daha önce Van'da, Bingöl'de, İzmir'de, sel afetlerinde nasıl kısa zamanda bunları inşa ettiysek burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın.

Millete vereceğimiz sinyallerle, morallerle, milletimiz de AFAD'dan aldığı sinyallerle umutlu olacaktır. Biz size güveniyoruz, endişemiz yok. Milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, eliniz dert görmesin.

Ensonhaber-aa

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 14 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15