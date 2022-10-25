Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'e kadar 500 bin konutu teslim edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel atma töreninde coşkulu kalabalığa müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip teslim edeceklerini söyledi.

POLİTİKA 25.10.2022, 15:24 25.10.2022, 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2028'e kadar 500 bin konutu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan "İlk Evim İlk İşyerim" adlı TOKİ sosyal konut projesinde ilk adım atılıyor.

TOKİ sosyal konut projesinin ilk temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 17 ille canlı bağlantı kurarak 5 bin 615 konutun temelini attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sincan'da İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu..

"2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitireceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugün itibarıyla Türkiye'de artık illerimizin, ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık." müjdesini verdi.

'Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne kadar doğru iş yaptığımızı, ne büyük ihtiyacı karşıladığımızı göstermektedir. Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Ortaya gecekondular ortaya çıkmıştır. Binaların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde yüreklerimiz ağızlarımıza geldi." dedi.

"Bugün de Sincan bir başka güzel." diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara bir başka güzel, video konferans ile şu andaki toplantıyı izleyen takip eden tüm vatandaşlarıma Ankara'dan selamlar sevgiler. Değerli Ankaralılar sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum." dedi.

Bugün gazi başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz." diyen Erdoğan "Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrası maalesef plansız, programsız ve oldukça hızlı bir şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden il ve ilçe merkezlerine bilhassa büyükşehirlere yönelen göçü yöneten visyon olmayınca ortaya gecekondular ve sağlıksız beton yığınlarından oluşan yerleşim alanları çıkmıştır. Bir yandan hızla artan nüfusun konut ihtiyacı yeterince karşılanamazken diğer yandan da inşa edilen yapıların teknik kontrolü yapılamamıştır. Onun için her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik. Neyle bu sağlıksız yapılaşmayla." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yaşadığımız her deprem, her sel ve heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. Bunu İzmir'de, Malatya'da, Elazığ'da, Simam'da yaşadık. Ülkemizin dört bir yanında bunları yaşadık. Yakın tarihimizin en büyük acısı olan 1999 depreminin ardından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsada milletimize talep ettiği ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtası ile inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye. Ayrıca bu konut bölgeleri ve çeşitli kurumlarımız için 26 bin sosyal tesis inşa ettik.

Ensonhaber-AA

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