Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerin arifesinde.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çıkardığı aday, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

CHP Lideri, adaylığı elde edebilmek için masadaki diğer liderlere çok sayıda koltuk dağıttı.

Tüm genel başkanlara cumhurbaşkanı yardımcılığı

Varılan mutabakata göre; masadaki tüm genel başkanlar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak.

Aynı zamanda; Meral Akşener'in masaya dönme şartı olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sözü verildi.

İmzalanan mutabakat metnine göre; Cumhurbaşkanı uygun gördüğü zaman da Yavaş ile İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atayacak.

Millet İttifakı'nın vadettiği yönetim şekli oldukça kafaları karıştırıyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

8 başlı yönetim şekli

Varılan mutabakat metninde, Türkiye'nin 8 başlı bir yönetim tarafından yönetilmesi planlanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ülkeyi yönetme şekli de karışık hale gelebilir.

Kukla sistemi

Öyle ki; belirlenen maddelere göre Cumhurbaşkanı'nın birçok yetkisi siyasi parti genel başkanlarının elinde olacak.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

Masadaki liderlerden onay almazsa sistem tıkanacak

OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanı kararları, kararnameler, düzenleyici işlemler ve üst düzey atamalar parti genel başkanlarının uzlaşı halinde belirlenecek.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak

Masanın kazananı Gültekin Uysal

Masadaki tüm siyasi partilere, cumhurbaşkanlığı yardımcılığının yanı sıra birer de bakanlık verilecek.

Bu durumda masanın en büyük kazananı şüphesiz Demokrat Parti oldu.

Seçimlerde yüzde 1 bile oy alamayan Demokrat Parti, hem cumhurbaşkanı yardımcılığı hem de bakanlık elde etti.

Masanın kaybedeni Meral Akşener

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edip masadan ayrılan daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı şartıyla oturan ancak istediğini tam anlamıyla elde edemeyen Meral Akşener, sürecin kaybedeni oldu.

Yüzde 10 seviyesinde oy oranına sahip olduğu söylenen İyi Parti, masanın en küçük partileriyle aynı şekilde cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık elde ediyor.

Maddelerin tamamı ise şu şekilde;

1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz .

2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.

3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.

4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır.

6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır.

7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir

8. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameler ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır.

9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine mekanizmalar oluşturulacaktır

10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise-siyasi parti üyeliği sona erecektir.

11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev suresini tamamlayacaktır.

12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.

Ensonhaber