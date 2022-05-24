CHP’nin Van programı netleşti! Başkan Bedirhanoğlu, CHP'nin Van programının ayrıntılarını paylaştı

CHP, İstanbul Maltepe'de yapılan 'Milletin Sesi' mitinginin ardından rotasını doğuya çeviriyor. Ana muhalefet partisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde 27-29 Mayıs tarihlerinde Van’da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenleyecek.

Üç gün sürecek toplantının gündem maddesi genel seçimler olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan çalıştayın ayrıntıları da belli oldu. Programla ilgili açıklama yapan İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, belediye başkanları çalıştayının Van'da yapılacak olmasından dolayı çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

"KILIÇDAROĞLU KİTLESEL BİR ŞEKİLDE KARŞILANACAK"

Yapılacak kapsamlı programın ayrıntıları hakkında bilgi veren Bedirhanoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı, Onursal Adıgüzel ile Kadın Kolları Başkanımız Aylin Nazlıaka, Gençlik Kolları Başkanımız Gençosman Killik ve 11'i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanımız 27-29 Mayıs tarihleri arasında Van'da olacak. Program ayın 27'sinde başlıyor. Tabi ayın 25'i ve 26'sı itibariyle şehrimize bir kısım belediye başkanlarımız teşrif edecek.

Ayın 27'si itibariye bütün belediye başkanlarımız sabah saatlerinden itibaren saha çalışması yaparak, esnaf ile bir araya gelecek. Yine aynı gün kitlesel bir şekilde saat 16.00'da Van Ferit Havalimanında Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nu karşılayacağız. Akabinde Genel Başkanımız şehrin sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

O günü bu şekilde sonlandıracağız. Bir sonraki gün olan 28'inde ise önce Genel Başkanımızın bir kahvaltı programı olacak ve ardından çalıştay başlayacak. Bu çalıştayın bazı kısımları basına açık bazı kısımları ise basına kapalı olacak. Genel Başkanımız çalıştayın son gününe kadar ilimizde olacak." Dedi.

"13 İLÇEDE DE PROGRAM OLACAK"

CHP'li Başkan Bedirhanoğlu, programın sadece Van merkezle sınırlı olmadığının da altını çizerek, "27'si itibariyle 13 ilçemizde de aynı şekilde program olacak. Belediye Başkanlarımız esnafla, yurttaşla bir araya gelecek. İpekyolu ve Tuşba ilçemizi 20 gruba böldük. 20 ayrı ekip o gün sahada olacak. Yine Edremit ilçemizde de 3 ayrı grup bulunacak. Van'ın her sokağını, her caddesini dolaşacağız.

Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın çoğunluğu şehrimizin merkez ilçelerinde yurttaşlarımızla bir araya gelecek. Bir istisna olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile 26 Mayıs'ta Muradiye ilçemizde bulunacağız. Burada başkanımız bir caminin temel atma programına katılacak. Sayın İmamoğlu 26'sı itibariyle Van'da olacak." Şeklinde Konuştu.

"VAN HALKINI GENEL BAŞKANI KARŞILAMAYA DAVET EDİYORUM"

Van halkını yapılacak karşılama törenine davet eden Bedirhanoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Güzel ve verimli bir çalıştay olacak. Bu çalıştay partimiz tarafından Van'a verilen önemi gösteriyor. Cumhuriyet tarihinden bu yana böylesi büyük bir çalıştay ilimizde yapılmamış. Halkımızın programa teveccüh göstereceğine inanıyorum. Bütün halkımızı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 27 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da görkemli bir şekilde karşılamaya davet ediyorum."