CHP yeni yılın ilk kongresini Muradiye'de yaptı

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu ve il yönetimi bir yandan yoğun şekilde parti çalışmalarını ve esnaf ziyaretlerini yürütürken öte yandan ilçe kongrelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

İl Yönetimi Koordinatörlüğünde yeni yılın ilk kongresi Muradiye'de yapıldı. Tek liste halinde seçime giren Ejder Kaya, İlçe Başkanı seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri, ilçe delegeleri ve partiler katıldı.

"MURADİYE TARIM VE HAYVANCILIK MERKEZİ OLABİLİR"

İl Başkanı Bedirhanoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Muradiye'nin mevcut iktidar tarafından cezalandırıldığını belirterek, "Benim için bugün heyecanlı bir gün. Çünkü Muradiye benim ata ve baba toprağım. Ben burada doğup, büyüdüm. Burada yaşayan herkes benim dostum, komşum, akrabam ve hemşerimdir. Bugün sizlerle bir araya gelmek beni çok mutlu etti.

Muradiye tarihi zenginliği ve doğal güzelliği olan bir yer, 50'ye yakın mahallesi var. Bu mahallelerin çoğu önceden köydü ve her bir köy birbirinden güzel. Van Gölü'ne kıyısı bulunan Muradiye Erçek Gölüne de çok uzak değil. Muradiye Şelalesi, Bendimahi Çayı, Süphan Gölü ve Pir Reşit Dağı doğal güzelliğiyle görenleri büyüleyen yerler ve bu değerlerin hepsi Muradiye sınırları içinde.

Adını sayamadığım birçok değerimiz var. Yaşar Kemal gibi bir değerin ata ve babaları buradan göç etmiştir. Ernis Köy Enstitüsü, Muradiye sınırları içinde Vangölü kenarında kurulmuştur. Topraklarımız tarım ve hayvancılığa elverişli topraklardır. Tarihi İpekyolu buradan geçmektedir. Muradiye doğal güzelliğiyle turizm, elverişli topraklarıyla tarım ve hayvancılık merkezi olabilir. Bunu yapmak zor değil.

Ama gelin görün ki bu güzel ilçemiz her geçen gün kan kaybetmektedir. Eskisi gibi Şeker Pancarı üretilmemektedir, tarım ve hayvancılık yapılmamaktadır. DSİ, Kadastro ve Meteoroloji İlçe Şube Müdürlükleri kapatılmıştır. Hakeza askerlik şubesi de kapatılmıştır. Muradiye bu iktidar döneminde adeta cezalandırılmıştır." Dedi.

"GELECEK SEÇİMDE MURADİYE'DE REKOR OY ALACAĞIZ"

CHP'nin Van ve ilçelerinde oy'unu artıracağına inandıklarını aktaran CHP'li Bedirhanoğlu "Sevgili hemşerilerim Muradiye CHP iktidarıyla birlikte hak ettiği yerde olacaktır. Muradiye gözde turizm ilçelerinden biri olacaktır. Muradiye doğa, yayla ve dağ turizmine açılacaktır. Muradiye gözde tarım ve hayvancılık merkezi olacaktır.

Muradiye yeniden üretim yapacaktır. Partimiz CHP, Muradiye'de son genel seçimde 473 oy almıştır. Nüfusumuz 48 bin, seçmen sayımız 27 bin 500'dür. Gelecek seçimde seçmen sayımız 30 bini bulur, diye düşünüyorum. Ve inşallah biz gelecek seçimde Muradiye'de rekor oy alacağız. CHP Van'da her yerde olduğu gibi burada da oyunu büyük ölçüde artıracaktır.

Bu vesileyle değerli ilçe başkanımız Ejder Kaya ve değerli yönetimini tebrik ediyorum. Zahmet edip buraya kadar geldiniz. Kongremize renk kattınız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum." Diye Konuştu.

"ŞAKA GİBİ OLAN DURUMU İLİKLERİMİZE KADAR YAŞIYORUZ"

Muradiye İlçe Başkanı Ejder Kaya da vatandaşların CHP'ye daha çok teveccüh göstermesi için çalışacaklarını ifade ederek, "Partimiz artık doğu batı, kuzey güney demeden Türkiye'nin her yerde çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmaların meyvelerini de ilk seçimde alacağımıza inanıyorum. Halkımız ekonomik krizin ve hayat pahalılığının altında eziliyor.

Domatesin, patlıcanın kilosu 20 TL'ye geçmiş durumda. Daha önceleri bunun karikatürü yapılır biz de gülerdik. Şimdi şaka gibi olan bu durumu iliklerimize kadar yaşıyoruz. Ülkenin kurtuluşu değişimdedir. Bu değişime yurttaşlarımız kulak versin. Partimize destek versinler. Bu karamsar tabloyu değiştirip, insanların yüzünün tekrar gülmesi için elimizden geleni yapacağız.

Muradiye gibi doğal güzelliği ile insanları büyüleyen ilçemizin turizm potansiyelini artırmak için çalışacağız. Kongremiz hayırlı olsun. Bütün arkadaşlarımızla yeni eski demeden bir arada çalışacağız. Başkanımız Sayın Seracettin Bedirhanoğlu'na, il, ilçe yönetimine ve bütün parti kademelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." Şeklinde Konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gerçekleşen seçimde kullanılan geçerli oyların tamamını alan Ejder Kaya, CHP Muradiye İlçe Başkanı seçildi.