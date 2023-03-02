CHP Van İl Başkanı İlvan: Yeni bir anlayışa ihtiyaç var

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan, beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve milletvekili aday adayı Seracettin Bedirhanoğlu ile birlikte; Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerini ziyaret etti. Başkan İlvan, ilçe başkanlarından yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, görüş alışverişinde bulundu.

"İLİMİZDE VE ERCİŞ'İMİZDE BÜYÜK BİR SÜRPRİZ YAPACAĞIZ"

CHP'li heyet ilk olarak Erciş ilçesini ziyaret etti. Heyeti, CHP İlçe Başkanı Feridun Ünal karşıladı. Yapılan ziyaretin kendisini memnun ettiğini ifade eden CHP Erciş İlçe Başkanı Feridun Ünal, "İl Başkanlığı tarafından bugün ilçemize yapılan ziyaret bizleri, ilçe yönetimini çok sevindirdi. CHP olarak sadece il merkezlerinde değil, ilçelerde ve mahallelerde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Erciş, Van'ın en büyük ikinci ilçesi. Seçimlerden her zaman kilit rol oynayan bir konumda oldu. Bu seçimlerde de yine o misyonu illaki üstlenecektir. İnancımız o dur ki tüm ülkede olduğu gibi, ilimizde ve Erciş'imizde büyük bir sürpriz yapacağız. İlçemizde hane ziyaretlerimiz ve saha çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın beklentisi bir an önce seçim olması yönünde. Ülkemizde ekonomik, sosyal, hukuki olarak birçok sıkıntı yaşanıyor. İçimizi yakan bu deprem bile artık değişimin olması gerektiğini gösteriyor. Ben başkanımız Sayın Hakan İlvan'a, bir önceki başkanımız Seracettin Bedirhanoğlu'na ve il yönetim kurulumuza bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ BÜTÜN OLANLARI TÜM GERÇEKLİĞİ VE ÇIPLAKLIĞI İLE GÖRÜYOR"

CHP Van İl Başkanı Hakan İlvan ve beraberindekilerin bir sonraki durağı Muradiye oldu. Başkan Hakan ve heyeti ilçe başkanı Ejder Kaya karşıladı. Kaya, CHP'nin bu seçimde Türkiye'yi yöneten parti olacağına inandığını belirterek, "Partimizin 2023 seçimlerinde iktidar olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bu seçimlerde iktidarımıza katkı olarak Van'dan vekil ya da vekiller göndereceğiz.

Ülkenin içinde bulunduğu ortadadır. Yaşanan felaketlere gerekli ve yeterli refleksi gösteremeyen bir iktidar var. Bu afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımız bütün olanları tüm gerçekliği ve çıplaklığı ile görüyor.

Partimiz son seçimde Muradiye'de yüzde 2,2 oranında oy almış. Bu gerçekten kabul edilebilir değil. İnanın bu seçimde bu rakamın kat be kat fazlasını hanemize yazdıracağız. Sayın başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Muradiye, CHP iktidarında turizm ve tarımla anılan nadide bir ilçe olacak" diye konuştu.

"MAHALLELERE, SINIR KÖYLERE KADAR GİDİYORUZ"

Başkan İlvan ve CHP'liler son olarak İran sınırında bulunan Çaldıran ilçesi'ni ziyaret etti. Heyeti, ilçe başkanı Erol Aladağ karşıladı. CHP'li Aladağ, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde tüm ülkede ve bölgede büyük bir değişim ve gelişim yaşandığını kaydederek, "Ülkemiz zor günler geçiriyor. Bu doğal afetlerin, depremlerin arkasında maalesef büyük bir zaafın ve ihmalin olduğunu görüyoruz.

Vefat edenlere rahmet diliyorum, hala yaramız çok taze. Ülke yönetiminde, iktidarda bir değişim olması artık şart. Bu artık her yurttaşın dillendirdiği yegane konu. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu önderliğinde iktidar olacağımız günü bekliyoruz ve bu gün için de var gücümüzle çalışıyoruz. Partimiz, Çaldıran'dan son seçimde 3'üncü parti olmuş. 2023 seçimlerinde bu tabloyu değiştirmek için çabalıyoruz. Mahallelere, sınır köylere kadar gidiyoruz. Değişime inanmaları ve Çaldıran'ın hak ettiği değeri alması gerektiğini söylüyoruz. İlçemizi ziyaret eden saygıdeğer heyete çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

“ARTIK İKTİDAR TEK CÜMLE İLE SÖYLEMEM GEREKİYORSA YÖNETEMİYOR”

CHP Van milletvekili aday adayı Seracettin Bedirhanoğlu da seçime az bir süre kaldığını ve bu sürede çok ciddi bir şekilde çalışılması gerektiğini söyledi. Bedirhanoğlu, “Bugün il başkanımız ile birlikte Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerimizi ziyaret ettik. Burada başkanlarımızın talep ve önerilerini dinledik. Tabi ben yakın bir zamanda il başkanlığından istifa ettim. Ama bu arkadaşlarımızla geçmişte samimi, güzel bir mesaimiz oldu. Bende il başkanım ve yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte ilçe başkanlarımızı görmek, hasbihal etmek istedim.

En nihayetinde hepimiz birer CHP'liyiz. Burada unvanlarımızın önemi yok. CHP'nin başarısı için çalışıyoruz. Artık seçime 3 ay gibi kısa bir zaman kaldı. Bu süreyi olabildiğince verimli değerlendirmeliyiz. Gerçekten vatandaşların bizlerden beklentisi yüksek. Ben Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin etkilediği afet bölgesine de gittim. Yaşanan bu felaketi yerinde gördüm.

Artık iktidar tek cümle ile söylemem gerekiyorsa 'yönetemiyor.' Yani mevcut sistemin getirdiği hantallık, hiyerarşideki sıkıntılar, cumhuriyet ile yaşıt olan kurumların işlevsiz bir hale gelmesi gibi çok önemli sorunlar var. Bütün bunların çözümü için CHP iktidarının ülkeyi yönetmesi gerektiğini söylüyoruz. Van'ın sorunlarının çözümü için yine CHP'nin bu güzel şehirde etkili olması, temsil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hep söylüyoruz: 'iki kutuplu yapı bu şehre son 20 yılda ne vermiş, ne sağlamış.' Gerçekten üzülerek söylüyorum ama göç veren nadir büyükşehirlerden biriyiz.

Yine üretimi olmayan, sosyo-ekonomik olarak, gelişmişlik endeksinde son sıralarda yer alan bir memleketiz. Hala bir çevre yolumuz, otogarımız, stadyumumuz, imar planızım yok. 2011 yılında deprem oldu şehrimizde 7 bini aşkın hasarlı bina var, bu sorunu bile çözmüş değiliz. Bu Van'ımızın kaderi olmamalı. Depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız da umarım bir an önce sağlıklarına kavuşur. İlçe başkanlarımıza bizi ağırladıklarını teşekkür ediyorum” dedi.

"YENİ BİR ANLAYIŞA İHTİYAÇ VAR"

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkanı Hakan İlvan ise ilçelerdeki parti çalışmalarının alt yapıyı güçlendiren en önemli etken olduğunu belirterek, "Yönetimdeki arkadaşlarımız ve bir önceki il başkanımız ile birlikte bugün şehir merkezimizin kuzeyinde bulunan 3 önemli ilçeyi ziyaret ettik. Aslında daha önce bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmek istiyorduk.

Malum hepimizi derinden yaralayan bir deprem oldu. O yüzden bu ziyaretler biraz gecikti. Tabi ziyaretlerde ve ilçe başkanları ile yaptığımız görüş alış-verişinde de görüyoruz ki ülke'nin temel sorunu güncel olarak afet, deprem evet ama genel olarak ekonomi, hukuk, adalet ve iktisadi problemler. Bu problemlerin aşılması için yeni bir anlayışa ihtiyaç var.

İnsanları hor görmeyen bir anlayışa ihtiyaç var. Hak ve hukuk kavramlarını evrensel normlara göre uygulayan bir iktidar özlemi çekiyor yurttaşlarımız. Partimize olan güven ve inanç gün geçtikçe artıyor. Vatandaşlarımız bir an önce kendilerini daha güvende hissedecekleri, ekonomik sıkıntılardan bir nebze kurtulabilecekleri bir yönetimi bekliyor.

Yani CHP'nin iktidar olmasını arzu ediyor. Tabi arzu etmek yetmiyor. Çalışmak, çok çalışmak gerekiyor. Bunun için ilçelerimizdeki son durumu başkanlarımızdan öğrendik. Durum hiç te fena değil. Çalışmalarımız gerçekçi, yoğun ve sandığa yansıyacak şekilde devam ediyor. Şahsen çok ama çok umutluyum. Ben ilçe başkanlarımızın her birine ev sahiplikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu deprem silsilesinde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” şeklinde sözlerini sarf etti.

"SANDIKLARIN YÜZDE 100'ÜNDE GÖREVLİLERİMİZ HAZIR"

İlvan, seçim güvenliğine dair hazırlıklarının da devam ettiğini ve bu konun çok hassas olduğunun altını çizerek, “Parti genel merkezimiz seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere seçim çalışmalarını üç ana başlığa ayırdı. Bu üç ana başlık üzerinden bizde Van'da gerekli bütün önlemleri ve tedbirleri alıyoruz. Bu sandıklar şu an belli değil.

Seçime 35 gün kala, seçim 14 Mayıs’ta olursa, 10 Nisan gibi belli olacak. Van'da 2 bin 200’ü aşkın sandık var. Bu sandıkların yüzde 100'ünde görevlilerimiz hazır. Hatta bazı sandıklarda yedek görevlilerimizi dahi yazdık. Bu arkadaşlarımız parti okulu tarafından seçim günü ve sonrası için gerekli eğitimleri alıyor. Burada ister CHP'li olsun ister olmasın, her yurttaşın sandığa çok titizlikle sahip çıkması gerekiyor. Islak imza burada hayati önem taşıyor. Bunları hepsini il, ilçe örgütlerimiz ve bileşenlerimizle değerlendiriyoruz” dedi.