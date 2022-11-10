CHP Tuşba İlçe Başkanı Şahar: Destekler ivedilikle nakit olarak ödenmeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tuşba İlçe Başkanı Şükrü Şahar, ödenecek olan Mazot ve Gübre Desteklerine ilişkin açıklamada bulundu. Şahar, “Kış koşullarının hakim olduğu süreçte nakit destek ihtiyacı olan üreticilerimize, nakit ödeme yapmak yerine verilen destekle sadece mazot ve gübre alabilme şartı dayatılmaktadır.” Dedi.

POLİTİKA 10.11.2022, 14:58
CHP Tuşba İlçe Başkanı Şahar: Destekler ivedilikle nakit olarak ödenmeli

1 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında ödenecek olan “Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin” 2022 yılı içinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. Karar ile nakdi ödenmesi gereken destekleme miktarları çiftçilerin kartlarına yüklenerek sadece mazot ve gübre satın alabilme koşulu getirilerek nakdi yardım yerine ayni yardıma dönüştürülmüştü. 

“NAKTİ YARDIM AYNİ YARDIMA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR”
CHP Tuşba İlçe Başkanı Şükrü Şahar, tarımsal desteklerin iktidar eliyle sabote edildiğini belirterek, “Önceki yıllarda tarımsal üretim ilişkin desteklemelerin bir sonraki yıl ödendiği göz önüne alındığında, tarımsal desteklerin aynı yıl içinde ödenecek olması, enflasyon altında ezilen üreticilerimiz açısından bir nebze de olsa sevinçle karşılanmıştır.

20 yıllık süre içinde tarımsal üretimimizi yerle bir ederek kendi kendine yeten ülkemizi tarımsal ürün ithalatçısı durumuna düşüren AKP iktidarı, kısmen olumlu karşılanan bu gelişmeyi yine kendi eliyle sabote etmeyi ihmal etmemiştir. Uygulamaya göre nakdi ödenmesi gereken destekleme miktarları çiftçilerin kartlarına yüklenerek sadece mazot ve gübre satın alabilme koşulu getirilerek nakdi yardım ayni yardıma dönüştürülmüştür.” Dedi.

“İLİMİZDE VE BÖLGEMİZDE TARIM SEZONU KAPANDI”
Bölgedeki ağır kış koşullarının çiftçiyi zor duruma soktuğunu hatırlatan Başkan Şahar, “Herkesin çok iyi bildiği gibi, iklimsel koşullara paralel olarak bölgemizdeki kışlık ekim 15 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilir ve üreticilerimiz bir sonraki yılın ilkbahar aylarına kadar herhangi bir faaliyette bulunmazlar.

Yani çiftçilerimiz 2022 yılı için kullanmaları gereken mazot ve gübreyi başka ihtiyaçlarını öteleyerek ya da eşine dostuna borçlanarak peşin alıp kullanmış durumdalar. Kış koşullarının hakim olduğu süreçte nakit destek ihtiyacı olan üreticilerimize, nakit ödeme yapmak yerine verilen destekle sadece mazot ve gübre alabilme şartı dayatılmaktadır. İlimizde ve bölgemizde tarım sezonu kapandı. 2023 yılı Nisan-Mayıs ayların kadar hiçbir tarımsal faaliyet yapılamayacağına göre,  üreticilerimiz mazot ve gübre stoku mu yapacaklar?” Şeklinde Konuştu. 

ŞAHAR: TELAFİSİ OLMAYAN SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALMAMIZ MUHTEMELDİR
Şahar, ayni destek yoluyla yapılan yardımın tekelleşen belli kurumların cebine gireceğini aktararak, “Destek ödemelerinde ortaya çıkan diğer bir sorun ise devlet bütçesinden yapılan mazot ve gübre desteklerinin sadece Petrol Ofisi, gübre bayileri ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde geçerli olması. Başka bir anlatımla devlet bir cebinden çıkan parayı Petrol Ofisi Bayileri, Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla diğer cebine ya da gübre tekellerinin cebine aktarmaktadır.

Hububatta 2022 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Destekleri ivedilikle nakit olarak ödenmeli ve üreticilerimizin hakları olan bu paraların serbest bırakılmalıdır. Böylelikle üreticilerimiz borçlarını ödeyerek kış sezonunu geçirebileceklerdir. Aksi takdirde telafisi olmayan toplumsal sorunlarla karşı karşıya kalmamız muhtemeldir.” Diye Konuştu.

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