CHP, seçim sahasına iniyor… İlk adres Van!

İstanbul Maltepe’de yüz binlerce yurttaşın katılımıyla “Milletin Sesi” mitingi düzenleyen CHP yaz mevsiminde çalışmalarını artıracak. Edinilen bilgilere göre, mitingde moral depolayan partililer bu haftadan itibaren sahada olacak.

İlk adres Van

CHP’li belediye başkanları, 27-29 Mayıs tarihleri arasında, partinin bir sonraki genel seçimlerde milletvekili çıkarmayı hedeflediği Van’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında kampa girecek. Üç günlük toplantının ilk gününde başkanlar, şehir turu atarak yurttaşlarla buluşacak, esnafı ziyaret edecek. Ardından ikinci günde Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasından sonra başkanlar farklı gruplar halinde yapabilecekleri ortak çalışmaları konuşacak. Toplantının ana gündemi ise 2023 seçimleri olacak.

Merkeze iletecekler

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; CHP’li milletvekilleri ve parti meclisi (PM) üyeleri de Van’daki toplantının ardından, 3 Haziran’da saha çalışmalarına başlayacak. Her ile iki milletvekili gidecek şekilde, vekiller 51 ile dağılacak. Gittikleri yerlerde yurttaşlarla buluşacak olan milletvekilleri, aynı zamanda esnaf odaları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilin kanaat önderleriyle buluşacak.

Milletvekilleri bu buluşmalar sonucu, illerin çözülmesini istediği öncelikli sorunları ele alarak bu sorunlardan oluşan bir rapor hazırlayacak. Bu raporlardan çıkarılan sonuçlar ise CHP Genel Merkezi’ne iletilecek. CHP de söz konusu raporlar doğrultusunda iktidar olunduğunda atılacak adımların yol haritasını belirleyecek.

Milletvekilleri de gittiği illerde, “AKP sorunlarınızı çözemiyor ancak Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Bize sıkıntılarınızı anlatın, iktidara geldiğimizde sorunlarınız önceliğimiz olacak” mesajı verecek.

Mitingler sürecek

Ayrıca, partinin ilk olarak Mersin’de düzenlediği ve önceki gün de İstanbul’da devam ettirdiği “Milletin Sesi” mitinglerinin de sürdürmesi bekleniyor. Partinin, saha çalışmaları kapsamında yaz döneminde bir miting daha yapacağı belirtilirken, mitingin henüz tarihi ve yeri belirlenmedi.

HALKTV