CHP, seçim sahasına iniyor… İlk adres Van!

Milletin Sesi İstanbul Mitingi sonrası CHP sahaya inecek, seçmene, “İktidara geldiğimizde sorunlarınız önceliğimiz olacak” mesajı verilecek.

POLİTİKA 23.05.2022, 16:36
CHP, seçim sahasına iniyor… İlk adres Van!

İstanbul Maltepe’de yüz binlerce yurttaşın katılımıyla “Milletin Sesi” mitingi düzenleyen CHP yaz mevsiminde çalışmalarını artıracak. Edinilen bilgilere göre, mitingde moral depolayan partililer bu haftadan itibaren sahada olacak.

İlk adres Van
CHP’li belediye başkanları, 27-29 Mayıs tarihleri arasında, partinin bir sonraki genel seçimlerde milletvekili çıkarmayı hedeflediği Van’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında kampa girecek. Üç günlük toplantının ilk gününde başkanlar, şehir turu atarak yurttaşlarla buluşacak, esnafı ziyaret edecek. Ardından ikinci günde Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasından sonra başkanlar farklı gruplar halinde yapabilecekleri ortak çalışmaları konuşacak. Toplantının ana gündemi ise 2023 seçimleri olacak.

Merkeze iletecekler
Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; CHP’li milletvekilleri ve parti meclisi (PM) üyeleri de Van’daki toplantının ardından, 3 Haziran’da saha çalışmalarına başlayacak. Her ile iki milletvekili gidecek şekilde, vekiller 51 ile dağılacak. Gittikleri yerlerde yurttaşlarla buluşacak olan milletvekilleri, aynı zamanda esnaf odaları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve ilin kanaat önderleriyle buluşacak.

Milletvekilleri bu buluşmalar sonucu, illerin çözülmesini istediği öncelikli sorunları ele alarak bu sorunlardan oluşan bir rapor hazırlayacak. Bu raporlardan çıkarılan sonuçlar ise CHP Genel Merkezi’ne iletilecek. CHP de söz konusu raporlar doğrultusunda iktidar olunduğunda atılacak adımların yol haritasını belirleyecek.

Milletvekilleri de gittiği illerde, “AKP sorunlarınızı çözemiyor ancak Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Bize sıkıntılarınızı anlatın, iktidara geldiğimizde sorunlarınız önceliğimiz olacak” mesajı verecek.

Mitingler sürecek
Ayrıca, partinin ilk olarak Mersin’de düzenlediği ve önceki gün de İstanbul’da devam ettirdiği “Milletin Sesi” mitinglerinin de sürdürmesi bekleniyor. Partinin, saha çalışmaları kapsamında yaz döneminde bir miting daha yapacağı belirtilirken, mitingin henüz tarihi ve yeri belirlenmedi.

HALKTV

Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 23 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 38 84
2. 1461 Trabzon FK 38 74
3. Bodrumspor 38 72
4. Sivas Belediyespor 38 69
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 38 66
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 38 66
7. Çorum FK 38 65
8. Afjet Afyonspor 38 62
9. Ankaraspor 38 55
10. Somaspor 38 53
11. İnegölspor 38 51
12. Etimesgut Belediyespor 38 47
13. Serik Belediyespor 38 45
14. Sarıyer 38 43
15. Diyarbekirspor 38 41
16. Adıyaman FK 38 41
17. Turgutluspor 38 37
18. Ergene Velimeşespor 38 35
19. Niğde Anadolu FK 38 29
20. Kahramanmaraşspor 38 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22