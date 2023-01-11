CHP'nin yeni Van İl Başkanı belli oldu!

CHP Van İl Başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak üzere istifa eden Seracettin Bedirhanoğlu, görevi Hakan İlvan'a devretti.

POLİTİKA 11.01.2023, 09:11
CHP'nin yeni Van İl Başkanı belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) milletvekili aday adaylığı için istifalar devam ediyor. CHP Genel Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda 19 Haziran 2021 tarihinde il başkanı olarak atanan ardından 30 Kasım 2021 tarihinde olağanüstü kongre ile oy çokluğuyla il başkanı seçilen Avukat Seracettin Bedirhanoğlu, parti tüzüğü gereği 2023 yılı seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Bedirhanoğlu’nun istifası ardından boşalan başkanlık koltuğuna Yönetim Kurulu üyeliği de yapan, CHP Van İl Yönetim Kurulu tarafından oy birliği ile seçilen Hakan İlvan geçti.

İlvan, parti il binasında düzenlenen törende, bugüne kadar partiye katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

"BİRLİKTELİK VE SİNERJİ İÇİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

CHP'yi Van'da çok iyi bir yere taşıyacaklarını aktaran İlvan, "Ülkemiz ve milletimiz çok önemli bir seçimin arifesinde bulunuyor. Bu önemli seçimde CHP'nin iktidar olacağına ve millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının seçileceğine yürekten inanıyorum. Van'da da durumumuz gayet iyi ve daha da iyi olacak. Yıllar sonra Van'dan CHP'li vekil ya da vekiller çıkaracağız. İl merkezinde ve ilçelerinde bütün kademelerimizle seçime kenetlenmiş bir durumdayız. Çok iyi bir birliktelik ve sinerji içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Tabi bu hayati seçimde siyasetin doğası gereği bayrak yarışları da yaşanıyor. Bugün çok önemli bir görevi devralmanın mutluluğun yaşıyorum. Her şeyden önce bir CHP'liyim, Atatürk ilke ve inklaplarına gönül vermiş biriyim ve Kılıçdaroğlu gönüllüsüyüm. Tabi burada başta genel merkezimiz ve bayrağı devraldığım başkanım, milletvekili adayımız Seracettin Bedirhanoğlu olmak üzere beni bu önemli göreve layık gören il yönetim kuruluna, bütün partili yoldaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Millete, memlekete hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

"VAN'DA 20 YIL ARADAN SONRA ÖNEMLİ BİR AKTÖR KONUMUNA GELDİK"

Bayrağı devreden Seracettin Bedirhanoğlu da CHP'nin Van'ı çok önemsediğini belirterek, "Artık ülke olarak seçim sürecine girdik. Bu seçim sürecinde geçmişte olduğu gibi Van, yine en çok merak edilen, bütün partilerin yoğun olarak çalışma yapacağı şehirlerden biri olacak. CHP olarak göreve geldiğimiz günden bu yana hem niteliksel hem de niceliksel olarak partiyi büyütmek için yönetimdeki arkadaşlarla, başkanlarımızla, üyelerimizle el birliğiyle çalıştık.

Bu çalışmalar sonucunda serhat şehir Van'da 20 yıl aradan sonra önemli bir aktör konumuna geldik. Tabi burada Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere parti kademelerinin şehrimize olan özel ilgisi ve teveccühü çok önemliydi. Bunun için her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Bir yola çıktık ve şehrimiz için milletvekili aday adayı olduk.

Bayrağı da birlikte çalıştığımız, yoldaşımız Hakan Bey'e devrettik. Bu meşakkatli seçim sürecinde bayrağı ileriye taşıyacağına ve güzel çalışmalar yapacağına olan inancım tamdır. Kısa bir süre il başkanlığı yapan yol arkadaşımız Zeynep Hanıma da çok teşekkür ederim. Hakan Bey'e başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." Dedi. 

Törene kısa bir süre il başkanlığına vekaleten bakan Avukat Zeynep Can, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Yorumlar (1)
nail 4 saat önce
Allah daima dürüstlerdenyana Allah yulunuzu açık etsin
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