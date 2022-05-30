CHP lideri Kılıçdaroğlu: Van kaderine terk edilmiş!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da CHP'nin 11'i büyükşehir olmak üzere 200'ün üzerinde belediye başkanının katıldığı çalıştayda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Van'ın dışlandığını belirterek, "Van'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz dışlanmış, terk edilmiş durumda. Ama Van'daki tabloyu tersine çevirip, Van'ı düzeltmek de bizim boynumuzun borcudur" dedi.

POLİTİKA 30.05.2022, 09:11
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Van kaderine terk edilmiş!

Cumhuriyet Halk Partisi, 200'ün üzerinde belediye başkanı ve yoğun bir ekiple Van'a 3 günlük çıkarma yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, CHP'li diğer büyükşehir belediye başkanları ve il, ilçe belediye başkanları kentte gruplar halinde Van merkez ve ilçelerde esnaf ziyareti yaptı.

Cumartesi günü ise Van DoubleTree by Hilton Hotel'de Belediye Başkanları Çalıştayı düzenlendi. İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu'nun ve Van teşkilatının da hazır bulunduğu çalıştayda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ve Van'ın kaderini değiştireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, sınır ticaretinin Van'da çok önemli olduğunu belirterek, iktidarlarında Van'ı büyütecekleri sözünü verdi. Bölgede yerel yönetimler ile ilgili ciddi sorunların olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kayyum atamasından duyulan ciddi bir rahatsızlığın söz konusu olduğunu ve kayyum uygulamasına karşı olduklarını ifade etti.

"SORUNLARI ÇÖZMEK GİBİ BİR HEDEFİMİZ VAR, BİR İDEALİMİZ VAR"

Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olan Van'da buluştuklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Van'ın bizim açımızdan özelliği, bir belediye başkanımızın bile olmaması. Ama Van'ı gezerken, değerli arkadaşlarım da gözlemlerini aktardılar, büyük bir kabul var. Herkeste bir beklenti var. Dolayısıyla bu beklentiyi, kabulü büyütmemiz gerekiyor. Bunu birlikte, beraber yapacağız. Sorunlar var, sorunların tümünün farkındayız. Sorunları çözmek gibi bir hedefimiz var, bir idealimiz var. Akılcı politikalarla sorunları çözmek istiyoruz.

Sorunları çözerken kimsenin kimliğine inancına, yaşam tarzına kilitlenmeden, insanı insan olarak gören ve insanı bir değer olarak kabul edip o çerçevede sorunların çözümüne kilitlenen bir hedefimiz var. Van'dayız, 7 bin yıllık bir tarihin üzerindeyiz. 3 bin yıllık Van Kalesi hala ayakta, dipdiri duruyor. Az önce Van Kedisini gördük. Otlu peynirini, şelalelerini gördük. Görkemli bir tarih var. Olağanüstü güzel bir coğrafyası var. Dolasıyla çok saygın, zengin bir kültürü içeren ve o kültürü koruyan Vanlı kardeşlerimiz var.

Van'ın 16. yüzyılda önemli bir yazarı var. Feqiye Teyran. Bu yazar Yaşar Kemal'in 'Karıncanın Su İçtiği' romanında da geçen bir yazarımız. Masalları ve destanları en güzel anlatan yazarlardan birisi. Vanlı pek çok sanatçı var. Erol Evgin, Funda Arar, Sinan Çetin, gazeteci Fatih Altaylı, Mahmut Turgut fotoğrafçı, Uğur Yücel, Ruhi Su, İlker Kaleli gibi değerli sanatçıları, yazarları, çizerleri, romancıları, öykücüleri bünyesinde tutan bir kent" dedi.

"VAN'IN SORUNLARIYLA İLGİLENEN BİR SİYASAL ANLAYIŞ YOK"

Van'ın büyümeye hazır olan bir kent olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Van'a kilitlenen bir siyasal anlayış yok. Van biraz terk edilmiş, dışlanmış durumda; Van'ın sorunlarıyla ilgilenen bir siyasal anlayış yok. Ama Van'daki tabloyu ters yüz edip Van'ı büyütmek de bizim boynumuzun borcudur. Özellikle il başkanına söylüyorum. Sınır ticareti burada çok önemli.

Sınır ticaretinin gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Vanlı kardeşlerime sözümdür, iktidarımızda, Millet İttifakı'nın iktidarında, görecekler, Van'ın nasıl büyüdüğünü, geliştiğini; bölgenin nasıl kültür, sanayi, üretim, turizm merkezi olduğunu herkes görecek. Önce Vanlılar görecek. Vanlılara söz veriyoruz. Sayın Başkan konuşurken, 'İnşallah kentimizin kaderini değiştirirsiniz' dedi. Sayın Başkan, sadece Vanlıların kaderini değil, söz veriyorum Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Her grubun huzur içinde yaşadığı bir Türkiye inşa edeceğiz" diye konuştu.

"YEREL YÖNETİMLERLE İLGİLİ CİDDİ SORUNLAR VAR"

Bölgede yerel yönetimlerle ilgili sıkıntıların olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kayyum ataması var. Kayyum atamasından duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Alanda da görüyoruz bunu. 'Seçtiğimiz belediye başkanına görev yaptırmıyorlar' deniyor. Vanlı kardeşlerime ve yine kayyum atanan bütün belediyelerin bulunduğu yerdeki vatandaşlarıma seslenmek isterim.

Kayyum uygulamasına karşıyız. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'nde bunu gayet açık ve net ifade etmişiz. Aynen okuyayım: 'Yeni bir merkez-yerel dengesi oluşturulacaktır' diyor. Hedefimiz bu. 'Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak' deniyor. Evet, gelirleri artırılacak. Bu konudaki hedefimiz de çok belli. Belediye başkanı arkadaşlarıma da söyleyeyim, ilk yerel yönetimlere aktarılacak kaynak taşıt alım vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi. Park sorununu siz çözeceksiniz, vergiyi onlar alıyorlar. O verginin size gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"BİZE DESTEK VERECEKSİNİZ"

Van'ın nasıl değerli bir kent olduğunu Türkiye'nin ve dünyanın göreceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Bugün sabahleyin Vanlı bir kardeşim medya aracılığıyla, 'Kılıçdaroğlu acaba bizim eve gelebilir mi, uzun süredir elektriğimiz yok, borcumuzu ödeyemiyoruz.' Gittim. Ziyaret ettim. Bu mahallede dediler, buna benzer çok ev var, yoksulluk diz boyu dediler. Eğer sosyal devlet, sosyal devletliğini yapmazsa, siyasi otorite sosyal devletin yapması gerekeni yaptırtmazsa; bana oy vermedi diye cezalandırırsa; Vanlılardan şunu bekliyorum, bize katılacaksınız. Bize destek vereceksiniz. Beraber olacağız, birlikte olacağız.

O zaman göreceksiniz Van'ın nasıl Van olduğunu göreceksiniz. Sadece Vanlılar değil, İranlılar da görecek Van'ın nasıl değerli bir kent olduğunu. Türkiye de dünya da görecek. Vanlı kardeşlerim evet Türkiye güzel, evet Van da güzel, Van'da Vanlı kardeşlerim huzur içinde yaşamak istiyorsa bize katılın diyorum onlara. Bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın.

Van'ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız o zaman bize katılacaksınız. Van'ın görkemli tarihinin ve doğa güzelliklerinin sadece bölgede değil bütün Türkiye'de ve dünyada duyulmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Sınır ticaretinin gelişmesini, komşu ülkelerle ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bize katılacaksınız" dedi.

"VAN'IN OVALARI, YAYLARI VARKEN ET İTHAL EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Biz beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Kavgadan uzak durmak zorundayız. Beraber, birlik olursak hızla büyüyebileceğimizi göreceksiniz. Türkiye zengin bir ülke. Saman ithal eden bir Türkiye istemiyoruz biz. Şeker, buğday ithal eden bir Türkiye istemiyoruz biz. Yozgat'ın kokulu mercimeği varken dışardan mercimek ithal etmek istemiyoruz biz. Van'ın ovaları, yayları varken dışarıdan canlı hayvan ithal edilmesini, et ithal edilmesini istemiyoruz biz. Bizim halkımız, insanımız üretecek. İnsanımız zenginleşecek. Bunu istiyoruz. İstediğimiz şeyler bizim kişisel arzumuz değil. Toplum için, halkımız için istiyoruz.

Hangi görüşten, hangi partiden olursa olsun herkes için istiyoruz. O açıdan bütün vatandaşlarıma tekrar seslenmek isterim. Evet, bir sorun var Türkiye'de. Evet vatandaşlar nefes alamıyor. Evet evlerde huzursuzluk var, ciddi bir işsizlik var. Evet gençler geleceği yurt dışında aramaya başladılar. Evet bilim insanları yurt dışına gitmeye başladı. Üniversiteler bilgi üretemez noktaya geldi.

Bunların hepsinin farkındayız. Çiftçinin bir dilim ekmeğe muhtaç olduğu bir tablo karşımızda duruyor. Tarlaların ekilmediği bir Türkiye görüyoruz artık. Bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bir değişime ihtiyacımız var. Bir ayağa kalkmaya ihtiyacımız var. Bir çalışmaya ve bir alın teri dökmeye ihtiyacımız var. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız" şeklinde sözlerini tamamladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları ayakta alkışlandı. Çalıştayın ardından kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'na partililer eşlik etti.

Bölgegazetesi

Yorumlar (3)
Van. 4 saat önce
Sende bir şey yapamasın boş laf boş hikaye
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Ersan06655763869 4 saat önce
Van’ın sorunlarından bahsetmedi yedi içti gitti!
VAN ÇEVRE YOLUNA hiç değinmedi!!20 yıldır 1 metre yapmadılar!!!
18.madde haksızlığına hiç değinmedi!!!
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Muammer 16 dakika önce
RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE RTE
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