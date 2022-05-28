CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!

Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" demesinden sonra, erken seçim kararı alınacağı ve seçimlerin 6 Kasım Pazar günü yapılacağı iddia ediliyor.Siyasetin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri de seçim tarihi. Muhalefet parti liderleri, her fırsatta erken seçim çağrısı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise seçimlerin önceden belirlendiği gibi 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını söylüyor.

SEÇİMLERİN 6 KASIM'DA YAPILACAĞI KONUŞULUYOR

Ancak art arda gelen zamlar ve hem dünyadaki hem de Türkiye'deki ekonomik gelişmeler sonrası muhalefet kulislerinde erken seçime gidileceği konuşuluyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözlerinin ardından seçimlerin bu yıl içerisinde 6 Kasım Pazar günü yapılacağı konuşulmaya başlandı.

ERKEN SEÇİM KARARI ALINIR MI?

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlere ilişkin değerlendirmesinde, "İktidar kendi çıkarı olacağını gördüğü an, erken seçime karar verebilir. Biz erken seçim ihtimalini göz ardı etmiyoruz" demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "İktidar giderek ağırlaşan şartlar altında Haziran 2023 seçiminde 200 milletvekilinin altına düşme ihtimali görürse, bunu engellemek için seçimi erkene alır. TBMM'nin 401 sandalyesi AK Parti-MHP dışında oluşması demek, Yüce Divan kapısının da açılması demektir. Bunu göze alamazlar, şartlar daha da ağırlaşmadan tarihi öne çekebilirler" ifadelerini kullanmıştı.

YA 360 OY YA DA CUMHURBAŞKANI İMZASI GEREKİYOR

Erken seçimle ilgili başka bir konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığı ile bağlantılı. Anayasa gereği bir kişi Cumhurbaşkanlığına en fazla 2 kez aday olabiliyor. Ancak seçim erkene alınırsa 3. kez adaylığın önünde engel bulunmuyor. Yeni sisteme göre erken seçime gitmek için Cumhurbaşkanının kararı veya Meclis'te 360 oy gerekiyor. Meclis'in mevcut aritmetiği hiçbir parti ve ittifaka bu imkanı vermiyor. AK Parti'nin 286, MHP'nin ise 47 milletvekili var. 27 eksik kalıyor. Ancak iktidar 'Evet' derse, CHP ve İYİ Parti de erken seçim istediği için 360 rahat bulunuyor.

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