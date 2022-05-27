CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediyeye atanan kayyum yönetimi düzenini kabul etmediklerini belirterek, "Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz.

POLİTİKA 27.05.2022, 13:08 27.05.2022, 13:11
CHP'li Torun: Milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği düzeni kabul etmiyoruz

Biz, seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Seçime katılmasında sakınca görülmeyen adayların, seçimi kazandıktan hemen sonra, haklarında bir yargı kararı dahi olmadan görevden alınması, millet iradesine darbe vurmaktır" dedi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla 27- 29 Mayıs tarihleri arasında Van'da düzenlenecek ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ öncesi CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, basın toplantısı düzenledi. Çalıştayda, 11'i büyükşehir olmak üzere 225 belediye başkanın yer alacağını belirten Torun, Van'ın tarihin en eski çağlarından bu yana, pek çok medeniyete ev sahipliği yapan güzel bir kent olduğunu söyledi.

Çalıştay kapsamında 3 gün boyunca Van'ın misafiri olacağını söyleyen Torun, "Dikkatinizi çekmek isterim, Van, parti olarak düşük oy aldığımız illerimizden biri. Burada milletvekilimiz ve belediyemiz bulunmuyor. Ama biz sorumluluğu vatandaşta değil, kendimizde görüyoruz. Bu tabloyu değiştirmek için de samimiyetle çalışıyoruz. İnanıyoruz ki; kendimizi daha iyi anlatarak, Van’dan hem milletvekili çıkaracak hem de yerel seçimlerde başarıya ulaşacağız. Çalıştayımız yarın Genel Başkanımızın açılış konuşmasıyla başlayacak" dedi.

‘CUMHURİYET TARİHİNİN EN ZOR SÜREÇLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ’

Van halkının büyük teveccühü ile karşılaştıklarını söyleyen Torun, "Ancak ne yazık ki iktidar cenahında da büyük bir rahatsızlık oluştuğunu görüyoruz. Önce, çalıştayımızın tanıtımı için ana caddelerdeki bilboard anlaşmalarımız iptal edildi. Ayrıca bazı bölgelerdeki afişlerimiz sökülmeye çalışıldı. Ardından dün gece, toplantı otelimizin önünde, siyasi ahlakla bağdaşmayan bir provokasyonla karşılaştık. İktidar partisi mensupları, otelimizin önüne parti bayrakları asarak, bizleri tahrik etmeye çalıştı.

Ancak, partililerimizin sağduyusuyla bu provokasyonu boşa çıkardık. Sadece bir şey söylemek isterim: Tek başına bu durum bile, iktidarın artık ne kadar aciz, ne kadar çaresiz olduğunu görmek açısından yeterlidir. Bu tahriklerin, bu baskıların hiçbiri, bizi asla yolumuzdan çeviremeyecektir. Ülke olarak, siyasi ve ekonomik açıdan, Cumhuriyet tarihinin en zor süreçlerinden birini yaşıyoruz.

Derin yoksulluk ve adaletsizlik, ülkemizin her köşesini sarmış durumda. Artık vatandaşın değil, sadece kendi çevresinin çıkarlarını düşünen bu iktidardan, bu ülkeye fayda getirmeyeceği açıktır ve artık milletimiz de kendisine sırtını dönenlerden desteğini çekmiştir. Ancak ne yazık ki vaktinin dolduğunu gören iktidar, milletin sesine kulak vermeyi değil, koltukta kalmak için baskı kurmayı seçmiştir. Öyle ki; seçilmiş belediyelerimizin üzerindeki baskılar da her geçen gün artmaktadır" diye konuştu.

'CHP’Lİ BELEDİYELERE GÜVEN, HER GEÇEN GÜN ARTIYOR'

İktidarın veremediği hizmeti CHP'li belediyelerin verdiğini söyleyen Torun, "Bizim belediyelerimiz, sosyal devlet anlayışını terk eden iktidara, sosyal belediyeciliğin dersini vermiştir. Pandemi sürecinde, ekonomik buhranda, doğal afetlerde halkımız iktidarın değil, belediyelerimizin desteğini yanında bulmuştur. Vatandaşlarımızın belediyelerimize olan güveni her geçen gün daha da artmaktadır” ifadelerini kullandı.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin 3 yıldır kayyumla yönetildiğini belirten Seyit Torun, “Açıkça söylemek isterim ki; biz milli iradenin, atanmış kayyumlara teslim edildiği bir düzeni kabul etmiyoruz. Biz, seçime girmenin serbest, kazanmanın ise yasak olduğu bir anlayışı reddediyoruz. Seçime katılmasında sakınca görülmeyen adayların, seçimi kazandıktan hemen sonra, haklarında bir yargı kararı dahi olmadan görevden alınmaları, millet iradesine darbe vurmaktır. Bu konuda tavrımız çok nettir.

Partimizin İkinci yüzyıla çağrı beyannamesinde ve güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatında belirtildiği gibi; bizim iktidarımızda seçimle gelenin seçimle gitmesi güvence altına alınacak, seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son verilecektir. Seçilmiş yöneticiler yargı kararı olmadıkça görevden uzaklaştırılamayacaktır. Bir belediye başkanı görevden uzaklaştırılmışsa, yeni başkan, belediye meclisi tarafından seçilecektir. İnşallah ilk seçimlerin ardından, yönetimdeki bu anlayışın tüm hukuksuz politikalarına son vereceğiz. Memleketin her bir köşesine, adaleti, huzuru, barışı ve bereketi hep birlikte getireceğiz" dedi. (DHA)

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