CHP İstanbul Milletvekili Tanal, Van'ın sorunlarını TBMM'de dile getirdi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Genel Merkezi Doğu Masası olarak saha çalışması kapsamında Van'da tespit ettikleri sorunları, TBMM Genel Kurulu'nda dile getirdi.

"Bu Van milletvekillerinin büyük bir ayıbıdır"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yaptığı konuşmada; "Tabii biraz önce Konya Milletvekilimiz Sayın Etyemez Konya'nın yatırımlarını anlatırken, gönül isterdi ki Van'da bu yatırımlardan istifade edebilirsin. Yol medeniyettir Van'da yol yok, enerji medeniyettir Van'da enerji yok, su medeniyettir Van'da su yok hangisini sayayım değerli arkadaşlar. Yani deniz var, denizi kirlettiler, Van denizini kirlettiler. Vanlılar Van Gölü'ne Van denizi diyor. Eğer siz bunu bile bilmiyorsanız Vanlı milletvekilleri bunu size öğretemediyse bu Van milletvekillerinin büyük bir ayıbıdır.

"İran konsolosluğu Erzurum'da"

Van'ın sorularını tek tek sayacak olursak; 1- imar sorunu var, 2- Van Gölü kirlilik sorunu var, 3- çevre yolu sorunu var, 4- genç işsizlik oranı çok yüksek, 5 pandemi öncesinde Van'da günde 15 uçak uçarken şimdi 7 ve 8 uçak uçuyor. Van halkı perişan durumda Van'da uçak biletleri yüksek, Van'da otopark sorunu var, Van'da Van Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesisi çalışmıyor Van Gölü kirletiliyor. Taşımalı eğitim çocukları okula taşımadığı için çocuklar okula gidemiyor. İran-Van sınır 287 kilometre. Orada ki gümrük kapısı saat 8'de açılıyor akşam 6'da kapanıyor. İran-Van sınır 287 kilometre İran konsolosluğu Erzurum'da. Kapıdan gelen ürünler laboratuvara gönderildiği zaman Erzurum'daki laboratuvara gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

"Vanlılar bunu hak etmiyor"

Van şehir stadyumu ve elektrik sayaçlarına da değinen Tanal, "Depremde stadyum, tribünler zarar gördü, geçici olarak yapıldı ve bunların bir daha yapılması gerekiyor. Hayvancılık sürekli kan kaybediyor. Fakir fukaranın elektrik sayaçları elektrik direklerine takılıyor, zenginlerin elektrik sayaçları binanın kapısında. Edremit ilçesi Yeni Mahallesi'ne gidiyoruz. Oradaki villa sahiplerini elektrik sayaçları binanın önünde, fakir fukaranın elektrik savaşları elektrik direklerinde. Bu insanların onuruna dokunuyor. Böyle bir eşitsizlik olmaz. Vanlılar bunu hak etmiyor" cümlelerini kullandı.

Havadis