CHP ilk seçimde Van'dan vekil çıkarma konusunda iddialı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AKP ve MHP'nin Seçim Yasası değişikliğinin altında "mühendislikle seçimi masa üzerinde kazanma" hesabı yattığını savunarak, "Cin fikir dönemi bitti artık, bundan sonra siyaset çalışır" dedi.

POLİTİKA 21.03.2022, 14:03
CHP ilk seçimde Van'dan vekil çıkarma konusunda iddialı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, AKP ve MHP'nin seçim yasası değişikliği teklifinin altında "mühendislikle seçimi masa üzerinde kazanma" hesabı yattığını savunarak, "Cin fikir dönemi bitti artık, bundan sonra siyaset çalışır" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre: İttifak partilerinin milletvekili dağılımını yeniden düzenleyen yasa teklifinin Meclis'ten geçmesinden sonra oturup tüm olasılıklar üzerinde çalışacaklarını belirten Salıcı, son yerel ve genel seçimde uyguladıkları stratejilerin başarılı olduğuna dikkat çekerek "Daha önce yapılmayan şeyleri yaparak başarılı olduk. Bugün de öyle olacak" görüşünü dile getirdi.

AKP ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine ilişkin tartışmalar sürerken, önümüzdeki seçimlerde muhalefet ittifakını genişletme ve seçimlerden de "birinci parti çıkma" hesabı yapan CHP'de de muhalefetin yeni düzenlemeden en az etkilenmesini sağlayacak senaryolar üzerine çalışılıyor.

CHP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı AKP ve MHP'nin 2018'de getirdiği ittifak düzenlemesinde, "muhalefete yaradığı" gerekçesiyle değişikliğe gidilmesinin anlamlı olmadığı görüşünde.

2018 seçimlerinde sadece CHP veya İYİ Parti'nin değil, AKP ve MHP'nin de artık oylar nedeniyle milletvekili çıkardığı yerler olduğuna dikkat çeken Salıcı, o dönem iktidarın "muhalefet bu ittifak işini beceremez" hesabıyla yola çıktığını, ancak yerel seçimler de dahil olmak üzere muhalefetin ittifaklardan kazançlı çıkan taraf olduğuna işaret etti.

'Belli ki AKP akıllanmamış'
İktidarın "oyun başladıktan sonra kuralları değiştirme" yoluna gittiğini savunan Salıcı, 2014 yerel seçimlerinde de "ilçe sınırları" değiştirerek seçim kazanma hesabı tutmamasına karşın AKP'nin "akıllanmadığı" görüşünde:

"2014 yerel seçimlerinde Ankara'da Yenimahalle ile Çankaya ilçelerinin sınırlarını değiştirdiler. 'Çankaya'yı alamıyoruz, bari Yenimahalle'de kazanalım' diye Yenimahalle'nin 13 mahallesini Çankaya'ya bağladılar, ama ikisini de kaybettiler.

"İstanbul'da Şişli'de kazanamıyoruz, Sarıyer'i alır mıyız diye üç mahalleyi Sarıyer'e bağladılar orada da ikisini biz aldık.

"AKP daha önce bu tür işler yapıp, yapıp olumsuz sonuç almasına rağmen belli ki akıllanmamış uslanmamış. Şimdi 'Tüm Türkiye'de birkaç milletvekilliği daha kazanabilir miyiz' diye masa başı mühendislik hesabına girişiyorlar.

"Ama AKP ve MHP 2018'deki oylarını alamayacaklar. Çünkü Türkiye'nin ekonomik ve siyasi iklimi 2018'deki gibi değil."

2018'de CHP'nin oy oranının yüzde 22,65 olduğunu anımsatan Salıcı, şu an en düşük ankette oy oranının yüzde 28 olduğunu ve bunun daha da artacağını savurarak "Biz bu seçimden birinci parti olarak çıkacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim yürütmüş olduğumuz siyasi mücadeleyi akamete uğratacak bir mühendislik çalışması işlerine yaramayacak. Bu kadar açık" iddiasında bulundu.

'Şerbetlendik'
Muhalefet olarak bu tür "siyasi mühendislik" girişimlerine karşı önlemlerini alacaklarını vurgulayan Salıcı, Seçim Yasası'nın Meclis'ten geçen biçimine göre tüm senaryoları değerlendirip, önlemlerini alacaklarını vurguladı.

Muhalefet olarak "şimdiye kadar yapılamayanları yaparak" başarılı olduklarına dikkat çeken Salıcı, 2018 seçimlerinde İYİ Parti'ye 15 milletvekili vererek seçime girme yolunu açmalarını buna örnek gösterdi:

"Kimsenin ittifakı bozalım gibi bir motivasyonu yok. Kanun çıksın oturur bütün senaryoları çalışırız.

"Ama ittifak masasını bu operasyonla sıkıntıya düşürecek bir iş yapmayız. Daha önce yapılmayan şeyleri yaparak başarılı olduk. Bugün de öyle olacak.

"Örneğin 2018'de İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermek kimin aklına gelirdi. Ama biz çözüm bulduk, bu tür saldırılara karşı şerbetlendik."

'Cin fikir dönemi bitti'
AKP'nin "cin fikirlilik" yaparak geçmişte seçim alma hesapları yatığını savunan Salıcı'ya göre iktidarın artık böyle bir seçeneği kalmadı:

"Parlamento çoğunluğunu kaybettiklerinin farkındalar, o nedenle bu teklifi getirdiler. Ama cin fikir dönemi bitti artık. Bundan sonra siyaset çalışır."

Salıcı bu teklife karşın muhalefet partilerinin 300'ün üzerinde milletvekili çıkararak, parlamento çoğunluğunu kazanacağı iddiasında.

'Adaletsizliklere itiraz edeceğiz'
Salıcı, iktidarın yasa teklifine en temel itirazlarının ise seçim güvenliği ve adaletini zedeleyici hükümleri olduğunu vurguluyor.

Bunların başında seçim kurullarında "en kıdemli hakimlerin devre dışı bırakılması" olduğuna işaret eden Salıcı, "Niye çekiniyorlar, istiyorlar ki kendi belirlediği hakimlerle seçime gidilsin. Birinci sınıfa ayrılmak için yaklaşık 15 yıl görev yapmak gerekiyor. Yargının bu kadar siyasallaştığı ortamda herhalde oradan bir sonuç çıkarır vatandaşlarımız" dedi.

Uyum yasaları çıkarılırken, "başbakan" geçen tüm ifadelerin "cumhurbaşkanı" olarak değiştirildiğini anımsatan Salıcı, seçim yasakları konusunda cumhurbaşkanının başbakanın tabi olduğu yasaklardan muaf tutulmasının ise adaleti zedelediğini belirtti, Meclis'teki görüşme aşamalarında bu adaletsizliklere itiraz edeceklerini vurguladı.

CHP'nin yeni seçmen kazanma hedeflerini de anlatan Salıcı, bu kapsamda kurdukları "Doğu Masası"nın Kürt seçmeni kazanmada başarılı olduğu görüşünde. Son bir yılda Doğu ve Güneydoğu'da üye sayısını 88 binden 108 bine çıkardıklarını belirten Salıcı, ancak bunun seçmene yansımasının ise daha yüksek olduğunu söyledi.

'2 bin 500 üye kazandıysak, başarılı bir mizansendir'
Kürt seçmenden partilerine bir yönelim olduğunun görüldüğünü ifade eden Salıcı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisini buna örnek gösteriyor.

Gezinin son derece başarılı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gezi üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef almasının da bunun göstergesi olduğuna işaret eden Salıcı, yıllar sonra Kılıçdaroğlu'nun büyük bir coşkuyla kentte karşılandığını ifade etti.

İktidara yakın kesimlerden bu karşılamayla ilgili "mizansen" yorumlarına da dikkat çeken Salıcı, "Varsayalım mizansen. CHP 2 bin 500 kişi partiye katan bir mizansen yapıyorsa, vallahi o da başarı" diye konuştu.

'İç Anadolu Masası kurulacak'
Partinin, oy oranının düşük olduğu illerde "masalarla" yeni üye kazandırma stratejisini sürdüreceklerini belirten Salıcı'nın verdiği bilgiye göre, CHP'nin, 23-24 Mart'ta Antalya'da yapacağı kampın ardından yine partinin oy oranının diğer bölgelere göre düşük olduğu İç Anadolu Masası kurulacak.

Bu kararda Doğu Masası çalışmalarından olumlu sonuç alınmasının etkili olduğunu vurgulayan Salıcı, "Mesela Biz Van'da dördüncü partiydik. Önümüzdeki seçimler ne zaman olur, bilemem ama biz oyumuzu birkaç kat artıracağız. Bez zaten hep söylüyorum, bizim önümüzdeki seçimlerde Van ve Diyarbakır'da milletvekilimiz olacak" diye konuştu.

Yorumlar (0)
-2
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 30 68
2. 1461 Trabzon FK 30 64
3. Bodrumspor 30 57
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 30 54
5. Sivas Belediyespor 30 53
6. Afjet Afyonspor 30 50
7. Çorum FK 30 48
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
9. Somaspor 29 48
10. İnegölspor 30 45
11. Ankaraspor 30 43
12. Etimesgut Belediyespor 30 36
13. Serik Belediyespor 30 33
14. Diyarbekirspor 30 32
15. Sarıyer 30 32
16. Adıyaman FK 30 29
17. Turgutluspor 30 28
18. Ergene Velimeşespor 30 27
19. Niğde Anadolu FK 30 17
20. Kahramanmaraşspor 30 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17