CHP heyetinden Van'a çıkarma! O heyette kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve beraberindeki heyet, üye katılım töreni ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geliyor. Bugün kente gelecek olan CHP heyeti, 4 gün boyunca Van'da çeşitli temaslarda bulunacak.

POLİTİKA 14.09.2022, 09:13 14.09.2022, 10:54
CHP heyetinden Van'a çıkarma! O heyette kimler var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle, 27-29 Mayıs tarihleri arasında 11'i büyükşehir 10'u il olmak üzere toplam 247 belediye başkanı ile Van'da kampa giren CHP, kente yönelik ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. 2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi Van'ı sık sık ziyaret eden CHP heyeti, halkın nabzını yokluyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz  Kaan Salıcı ve beraberindeki heyet, üye katılım töreni ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geliyor.

Bugün beraberindeki heyetle birlikte Van'a gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kana Salıcı, 4 gün boyunca kentte vatandaşlar, esnaflar, partililer ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz  Kaan Salıcı, öte yandan Van'da CHP'ye katılan yeni üyelerin rozetlerini de takacak.

14-17 Eylül tarihleri arasında kentte kalacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz  Kaan Salıcı'yla birlikte, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Cihangir İslam, 23. Dönem Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim, Genel Başkan Danışmanı Veli Özdemir, PM Üyeleri Devrim Barış Çelik, Nevaf Bilek, Aylin Yaman, Hasan Efe Uyar, Gizem Özcan, Semra Dinçer, Ayça Taşkent Van'a gelecek.

Bölgegazetesi

Yorumlar (2)
PAROLA SEÇİM 3 saat önce
Van,da CHP milletvekili çıkaramaz.4 tane AK Parti,4 tane HDP çıkarır.
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (1)
BURUKİ6565656556 1 saat önce
Gelip yine önceki gibi yiyip içip gidecekler!!! Sanki 20 yıldır yapmadıkları çevre yoluna mı değinecekler??!!!!
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
23
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Namaz Vakti 14 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Konyaspor 6 14
2. Başakşehir 5 13
3. Beşiktaş 6 13
4. Adana Demirspor 6 13
5. Galatasaray 6 13
6. Gaziantep FK 6 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Trabzonspor 6 10
9. Kayserispor 6 9
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Hatayspor 5 1
19. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Bodrumspor 5 10
2. Bandırmaspor 4 10
3. Boluspor 5 10
4. Eyüpspor 5 10
5. Sakaryaspor 5 9
6. Keçiörengücü 5 8
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Gençlerbirliği 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Adanaspor 5 4
15. Altay 5 4
16. Altınordu 4 3
17. Erzurumspor 4 3
18. Ö.K Yeni Malatya 5 2
19. Denizlispor 5 1
Takımlar O P
1. Arsenal 6 15
2. M.City 6 14
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Chelsea 6 10
7. Liverpool 6 9
8. Brentford 6 9
9. Leeds United 6 8
10. Fulham 6 8
11. Newcastle 6 7
12. Southampton 6 7
13. Bournemouth 6 7
14. Wolverhampton Wanderers 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Everton 6 4
17. Aston Villa 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 6 4
20. Leicester City 6 1