CHP heyetinden Van'a çıkarma! O heyette kimler var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle, 27-29 Mayıs tarihleri arasında 11'i büyükşehir 10'u il olmak üzere toplam 247 belediye başkanı ile Van'da kampa giren CHP, kente yönelik ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. 2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi Van'ı sık sık ziyaret eden CHP heyeti, halkın nabzını yokluyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve beraberindeki heyet, üye katılım töreni ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a geliyor.

Bugün beraberindeki heyetle birlikte Van'a gelecek olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kana Salıcı, 4 gün boyunca kentte vatandaşlar, esnaflar, partililer ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, öte yandan Van'da CHP'ye katılan yeni üyelerin rozetlerini de takacak.

14-17 Eylül tarihleri arasında kentte kalacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'yla birlikte, CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal, Cihangir İslam, 23. Dönem Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim, Genel Başkan Danışmanı Veli Özdemir, PM Üyeleri Devrim Barış Çelik, Nevaf Bilek, Aylin Yaman, Hasan Efe Uyar, Gizem Özcan, Semra Dinçer, Ayça Taşkent Van'a gelecek.

Bölgegazetesi