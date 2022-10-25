CHP Genel Merkezi tarafından başlatılan 'Saha Çözüm Hareketi' çalışması Van’da da start aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2022 Haziran ayında Saha Çözüm Masası kuruldu. Masa, parti'nin oyunun az olduğu, ancak milletvekili çıkarma potansiyeli bulunup hiç belediye kazanamadığı 11 il için özel çalışma yürütüyor. CHP Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, bu masanın koordinasyonunu yapmakla görevlendirildi. Saha operasyonu ve örgütlerle ilişkileri Çelik, belediye başkanlarının deneyimlerinin aktarılması konusundaki koordinasyonu ise Tüzün yürütecek. Saha Çözüm Masası'nın çalışma yapacağı iller arasında Van da bulunuyor.

CHP Van İl Başkanlığı kentte gerçekleştirecekleri saha çalışmalarına dair il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Seyhun Şahin, İl Yönetim Kurulu, Kadın ve Gençlik Kolları Üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

"7'İNCİ İL OLARAK VAN'DA ÇALIŞMALARIMIZI BAŞLATTIK"

İl Başkanı Bedirhanoğlu'nun ardından konuşan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, parti olarak Van'ın potansiyelini iyi bildiklerini belirterek, “Türkiye’nin en önemli illerinden biri olan Van kentindeyiz. Bu kentimizin başta turizm, tarım, hayvancılık ve ticaret potansiyelini en iyi bilen bir partinin mensubu olarak Van'a geldik.

CHP Genel Merkezi olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde milletvekili çıkarma şansımızın yüksek olduğu 11 ili tespit ettik. 11 ilimizde konut, işyeri, sanayi ve fabrikaları bizzat birebir ziyaret edip, o kentlerde yaşayan insanlarımızın Cumhuriyet Halk Partisinden neler beklediklerini, ilk 100 günde neler yapacağımızı ve bir yılda neler yapacağımızı anlatmak üzere saha çözüm ekibi oluşturduk. 6 tane ilde bu çalışmaları başlattık ve 7’nci il olarak Van'da da çalışmalarımızı başlattık.” Dedi.

“VAN, 20 YILDIR İKTİDARDAN BİR KATKI VE HİZMET ALMAMIŞTIR”

Van ilinin toplam 13 ilçesinde bulunan 445 bin 913 iş yeri ve haneye kurmuş olduğumuz 80 kişilik ekiple ziyaret edeceklerini söyleyen Tüzün, “İktidar olduğumuz zaman Van'daki hemşerilerimize neler yapacağımızı anlatacağız. Tabi bunu yaparken de bizden beklentilerini de soracağız. Bunları kayıt altına alacağız. Önemli bir konumda yer alan Van, 20 yıldır iktidardan bir katkı ve hizmet alamamıştır.

Biz Van'ı ve sorunlarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin bir vilayetinde çevre yolu bulunurken, Van'da çevre yolu yapmaya teşebbüs etmeyen bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bunun yanında kentte 18’nci madde sorunu, altyapı sorunu, arıtma ve stadyum sorunları var. Bu sorunları çözecek iktidarın adresi Cumhuriyet Halk Partisidir. Van teşkilatımızla birlikte 90 gün süren bir çalışma gerçekleştireceğiz. Tespit ettiğimiz sorunlarla birlikte çözüm önerilerimizi sunacağız.” Diye Konuştu.

"HALKIMIZIN YANINDA OLMAK VE YARINLARA UMUT OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu da, kentte tüm kesimlere ulaşmaya çalışacaklarını ifade ederek, “Ülkemizde idarenin verdiği yanlış kararlar nedeniyle derinleşen ekonomik kriz, büyük bir buhrana dönüşmüş durumda. Toplumun her kesimi de bu buhrandan derinden etkilendi. Hemşerilerimiz, bugün geldiğimiz noktada faturalarını dahi ödeyemez halde, esnafımız art arda kepenk kapatmaktadır. Biz de bu zor dönemde halkımızın yanında olmak ve yarınlarına umut olmak için canla başla çalışmaya gayret ediyoruz.

Ekonomik krizin yanı sıra, adaletten ve insan haklarından her geçen gün uzaklaşan, demokrasiyi zedeleyen, gencini, emeklisini, kadınını; yani halkın tüm kesimlerini umutsuzluğa sevk eden bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Bu sebeplerle; genel merkezimizin yönlendirmeleriyle Erzincan İl Başkanlığımızca tamamlanan ve Sakarya, Erzurum, Mardin ve Batman İl Başkanlığımız tarafından sürdürülmekte olan 'CHP saha çözümü' Van’da uygulamaya karar verdik. Bu zor dönemde 'CHP Saha Çözüm Van' çalışmamızı başlatıyoruz.

Derinleşen bu ekonomik bunalımda halkımızın yanında olacak, Van'da çalmadık kapı, derdi dinlenmedik hemşerimizi bırakmayacağız. Halkımızın sorunlarını sahaya inerek bizzat halkımızdan öğrenecek, Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanlığı olarak partimizin çözüm önerilerini halkımıza sunacağız.” Şeklinde Konuştu.

“SORUNLARA ÇÖZÜMLER OLUŞTURACAĞIZ”

Başkan Bedirhanoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Merkez ilçelerimizden başlayacak olan Saha Çözüm Van, tüm ilçe ve köylerimizde hane ve esnaf ziyaretleri ile halkımızın yanında olacak. Esnafıyla, işçisiyle, köylüsüyle, genciyle, kadın ve erkeğiyle, tüm Van halkıyla kol kola, kentimizin ve ülkemizin sorunlarını konuşacak, yine halkımızdan gelen önerilerle sorunlara çözümler üreteceğiz.

Katılımcı demokrasi anlayışı ile halkımızdan aldığımız görüşleri CHP Van İl Başkanlığımız ve CHP Genel Merkezimizin politikaları ile çözüme kavuşturacak plan ve programlar hazırlayacağız ve bu programları halkımıza sunarak, hemşerilerimizle birlikte kentimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm bulacağız. Parti örgütümüzden oluşan saha çözüm ekibimiz, parti politikalarına hâkim, kentimizin sorunlarının farkında ve iletişim konusunda eğitim almış profesyonel partililerimizden oluşmaktadır."

"ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAMAK ÜZERE SAHAYA ÇIKIYORUZ"

Vatandaşların sorunlarının raporlar halinde genel merkeze aktarılacağını dile getiren Bedirhanoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Çalışma boyunca ekibimiz, merkez ilçelerimizden başlayarak, ilçe ve köylerimizde tüm hane ve işyerlerini ziyaret edip, vatandaşlarımıza, partimizin politikalarını anlatacak, iktidar olduğumuzda hayata geçireceğimiz Aile Destekleri Sigortası, Merkez Türkiye Projesi, Tarım ve Hayvancılık Politikalarımızı tanıtacak ve sorunlarını dinleyerek rapor haline getirecekler.

Hazırlanan bu raporlar genel merkezimize sunulacak ve çözüm yolları ortaya koyulacaktır. Bu süre zarfında esnafımız, çiftçimiz, sivil toplum kurumları ve kanaat önderleri ile bir araya gelinecek ve kentimizin ekonomik kalkınmasıyla ilgili düşünceler kentimizin tüm paydaşlarından öğrenilecektir. 'CHP saha çözüm Van' bu amaç ve hedeflerle, Genel Merkezimizin ve İl Başkanlığımızın liderliğinde yola çıkıyor. Sorunların çözüldüğü bir Van ve Türkiye hedefiyle çalınmadık kapı, kulak verilmedik hemşerimiz bırakmamak üzere Van’da sahaya çıkıyoruz.”

"VATANDAŞ CADDE ÜZERİNDE ÜYE OLMAK İSTEDİ, ROZETİ MİLLETVEKİLİ TÜZÜN TAKTI"

İl binasındaki açıklamaların ardından Milletvekili Tüzün ve partililer "Saha Çözüm Van" logolu yelekler giyip Cumhuriyet Caddesi ve Beşyol esnafını ziyaret ederek, programın amacını anlatan broşürleri dağıtıp, bol kazanç diledi. Esnaflar da değişimden yana olduklarını ve bir an önce değişimin yaşanmasını belirtti. Yapılan çalışmadan etkilenen bir vatandaş da parti üyesi olmak isteyince milletvekili Tüzün cadde üzerinde vatandaşa rozet takarak üyeliğinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Gazetevan