Bülent Arınç: Erdoğan kazanmaya çok yakın

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kazanmaya çok yakın gördüğünü söyleyen Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Yeni destekler ile veya yeni icraatlar ile 51'in üzerine çıkaracağına ben şahsen inanıyorum" dedi.

POLİTİKA 19.01.2023, 10:48
Bülent Arınç: Erdoğan kazanmaya çok yakın

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılmasına sayılı günler kaldı.

Partiler bu kapsamda çalışmalarını yürütürken, geçmiş yıllarda siyaset sahnesinde bulunan bazı isimler de yaptıkları açıklamalarla kamuoyunda ses getiriyor.

Bu isimlerden biri de 22. Dönem TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Kurucular Kurulu üyesi Bülent Arınç...

Zaman zaman yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Bülent Arınç, seçimlere ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

DW Türkçe'ye konuşan Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olabileceğini düşündüğünü belirtti.

"Erdoğan kazanmaya çok yakın"
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmaya çok yakın olduğunu söyledi.

"Çok zor bir seçim olduğunu söylemeli. Millet daha rahat nefes alabileceğine inanırsa, Sayın Erdoğan'ın yaptıklarını alkışla karşılarsa bunun oya döneceğini hepimizin bilmesi lazım." diyen Arınç, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıklarından ötürü duyduğu sevgiye dikkat çekti.

"O güzel işler yaptı, yine yapar diyen ciddi bir kitle var"
Erdoğan için "O güzel işler yaptı. İsterse yine güzel işler yapar. Biz ona güveniyoruz." diyen ciddi bir kitlenin var olduğunu ifade etti.

Arınç ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birtakım yeni destekler veya icraatlar ile yüzde 51'in üzerine çıkacağına inandığını vurguladı.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider olarak görünmesinin bir diğer sebebinin de muhalefetin adayını açıklayamamış olmasına bağlayan Arınç, "Oy oranı ne olursa olsun oradaki altı liderden bazıları işi birbirlerini rencide edecek sözler söylemeye kadar götürüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına çabası, diğer liderler tarafından çok açık bir şekilde desteklenmiyor." dedi.

"Yeni destekler ile veya yeni icraatlar ile 51'in üzerine çıkaracağına ben şahsen inanıyorum"
Bülent Arınç'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben Sayın Erdoğan'ın seçimi kazanmaya çok yakın olduğunu görüyorum. Çok zor bir seçim olduğunu söylemeli. Millet daha rahat nefes alabileceğine inanırsa, Sayın Erdoğan'ın yaptıklarını alkışla karşılarsa bunun oya döneceğini hepimizin bilmesi lazım. Millet geçmiş hizmetleri sebebi ile Sayın Erdoğan'ı seviyor, 'O güzel işler yaptı. İsterse yine güzel işler yapar. Biz ona güveniyoruz' diyen ciddi bir kitle var. Birtakım yeni destekler ile veya yeni icraatlar ile 51'in üzerine çıkaracağına ben şahsen inanıyorum. Tabii Tayyip Bey'in bu kadar güçlenmesinin halkla yeniden güçlü bir lider konumunda görünmesinin ve bir sebebi de şu: Millet İttifakı henüz adayını tespit edemedi, aday konusuna hâlâ giremiyorlar kendi aralarındaki konuşmalarda. Ve son dönemleri de kendi içindeki tartışmalarla geçiyor. Oy oranı ne olursa olsun oradaki altı liderden bazıları işi birbirlerini rencide edecek sözler söylemeye kadar götürüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına çabası, diğer liderler tarafından çok açık bir şekilde desteklenmiyor."

Ensonhaber

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