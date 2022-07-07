Boris Johnson'dan istifa kararı

İngiliz Başbakan, tırmanan istifa çağrıları sonrası geri adım attı. Parti liderliğini bırakacak olan Johnson, başbakanlık görevini sonbahara kadar sürdürecek.

POLİTİKA 07.07.2022, 12:34
Boris Johnson'dan istifa kararı

İngiltere, son günlerde peş peşe istifa haberleriyle çalkalandı.

Başbakan Boris Johnson'ın kabinesinden çok sayıda bakan ve yakın çalışma ekibinden üst düzey isimler art arda görevlerini bıraktıklarını duyurdu.

Johnson kararını verdi
İstifa baskısı altındaki Johnson ise görevine devam edeceği yönünde açıklamalar yaptı.

Ancak çağrıların ve istifaların gittikçe yoğunlaşması üzerine Johnson, geri adım atmak zorunda kaldı.

Sonbahara kadar başbakan olarak kalacak
BBC'nin haberine göre, Başbakan Johnson istifa edecek. Johnson'ın, bugün Muhafazakar Parti liderliğinden ayrılması bekleniyor.

Öte yandan Johnson, sonbahara kadar başbakan olarak görevini yapmayı sürdürecek.

Açıklama yapacak
Başbakan Johnson'ın, istifa kararına ilişkin bugün açıklama yapacağı belirtildi. Başbakanlıktan bir sözcü, "Başbakan, bugün ülkeye bir açıklama yapacak." ifadesini kullandı.

Muhafazakar Parti'de yeni lider arayışı
İstifa kararının ardından Muhafazakar Parti, bu yaz liderlik yarışına sahne olacak. Ekim ayında ise partinin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı belirlenecek.

"Verilen zararı fark etmesine sevindim"
Muhafazakarlardan milletvekili Tobias Ellwood, Johnson'ın planlı istifasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Başbakan'ın "sadece parti markasına değil, ülkenin uluslararası varlığına verilen zararı fark etmesine sevindiğini" söyledi.

Ellwood, partisinin yapması gereken şeyin "yeniden örgütlenme" olduğunu sözlerine ekledi.

"Kaçınılmaz olana boyun eğdi"
Bir başka Muhafazakar Parti milletvekili Robert Buckland, Johnson'ın "kaçınılmaz olana boyun eğdiğini" ifade etti.

Başbakan Johnson'ın "Brexit'teki tıkanıklığı kırmayı" başardığını söyleyen Buckland, ancak şimdi Muhafazakar Parti'nin "kanun önünde özgürlük gibi değerlere geri dönebileceğini umduğunu" aktardı.

Starmer: Ülke için iyi haber
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Johnson'ın istifa etme niyetinin "ülke için iyi haber" olduğunu söyledi.

Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ama bunun çok daha önce olması gerekirdi, O hiçbir zaman göreve uygun değil. Yalanlardan, skandallardan ve dolandırıcılıklardan sorumluydu. Suça ortak olan herkes utanmalı.

"12 yıldır iktidardalar, verdikleri zarar çok büyük"
Muhafazakar Parti, on yıllardır yaşanan en kötü yaşam maliyeti krizi sırasında ülkeye kaos getirdi. 12 yıldır iktidardalar. Verdikleri zarar çok büyük. Yeter artık.

En tepedeki Muhafazakar'ı değiştirmeye ihtiyacımız yok, uygun bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Boris Johnson üzerindeki baskı çığ gibi büyüdü
24 saat içinde rekor sayıda istifanın ardından, İngiltere Başbakanı Boris Johnson üzerindeki baskı bu sabah daha da arttı.

Kuzey İrlanda Bakanı Brandon Lewis, işlerin "geri dönüşü olmayan noktayı geçtiğini" söyleyerek günün istifa eden ilk bakanı oldu.

Downing Sokağı 10 Numara, Londra'da neler olup bittiğine dair birçok spekülasyon karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

İstifa çağrıları sabah saatlerinde devam etti
Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın yerine atanan Nadhim Zahawi de kamuoyu önünde Başbakan'a "hemen gidin" çağrısında bulundu.

Hemen ardından, yeni atanan Eğitim Bakanı Michelle Donelan, Başbakan'a istifa etmesi için "ricada bulunduğunu" söyleyerek istifa etti.

Kısa bir süre sonra, Başbakan Johnson'ın geri çekilmeyi kabul ettiği haberi geldi.

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