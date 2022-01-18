Bitlis D-300 karayolundaki sorunlar meclis gündeminde!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Tatvan ilçesinin içinden geçen D-300 karayolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sorulmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) bir soru önergesi verdi.

‘Eziyete dönüşmüş durumda’

Orhan, verdiği soru önergesinde, D-300 karayolunun yolcu ve esnaflar başta olmak üzere vatandaşlar için eziyete dönüştüğünü belirtti. Özellikle kış aylarında yoldaki sorunların arttığına dikkat çeken Orhan, “Tatvan ilçesinin içinden geçen D-300 karayolu hem şehiriçi hem de şehirler arası trafik için yeterli olmayıp, esnaf, yolcu ve tüm yurttaşlar için eziyete dönüşmüş durumdadır. Tatvan’ın içinden geçen yol üzerinden Van, Hakkari, Muş, Ağrı, Batman, Siirt, Diyarbakır, İstanbul illeri başta olmak üzere bölge illerinin önemli bir bölümüne ulaşılmaktadır. Birçok ile geçiş için köprü yol olduğu için yoğun bir trafik akışı olmaktadır. Tatvan’ın şehir içi ve şehirler arası tek ana yolu olduğundan bu trafik yükünü kaldırabilecek durumda değildir. 5 dakikalık olabilecek bu yol bazen bir saati aşmaktadır. Özellikle kış aylarında yaşanan kar yağışı bu ilçede şehirler arası otobüslerin bazen saatlerce bekletilmesine neden olabilmektedir. Benzer bir şekilde yaşanan basit bir trafik kazası, yanlış otopark, kırmızı ışık arızası veya yapılan bir yol kontrolü nedeniyle yüzlerce araç bekletilebilmektedir. Alternatif güzergahların faaliyete geçirilmemiş olması yakıt ve vakit israfına yol açarken birçok insanın vaktinde işine ve evine ulaşmasını engellemektedir” dedi.

‘Kalıcı çözümlerin de planlanması gereklidir’

Orhan, kalıcı çözümlerin bulunması gerektiğini ifade ederek, “Tatvan ilçesi içinden geçen D-300 karayolunda alt-üst geçitler yapılarak yakın dönemde geçici çözümler bulunabileceği gibi uzun vadede şehir içi ve şehirler arası alternatif yollar ve tüneller ile kalıcı çözümlerin de planlanması gereklidir. Van-Bitlis, Bitlis-Hakkari ve Bitlis-İran, İran/Hakkari/Van-İstanbul/Ankara ve diğer yerler arası ulaşımı sağlayan bu ana arterde trafiğin hızlandırılması birçok açıdan kamu yararına imkan sunacaktır. Bazen Van havaalanına gelmek isteyen yurttaşlar buradaki bekleme süresi belirsiz olduğu için saatlerce önceden yola çıkabilmektedir. Tatvan şehir içi trafiğinin de sorunsuz işleyebilmesi amacıyla bu yönde bir çalışma yürütülmesi faydalı olacaktır. Tavan’da yıllardır devam eden trafik sorununun çözülmesi amacıyla ilçenin içinden geçen ana caddenin alternatifi olan yollar yapılmalı ve faaliyete geçirilmelidir” diye aktardı.

Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na verdiği soru önergesi:

Tatvan ilçesinin içinde geçen D-300 karayolunda oluşan trafik sorununun çözümü için bakanlığınızın yürüttüğü çalışmalar nelerdir?

2015-2021 yılları arasında Tatvan ilçesinin içinde geçen D-300 karayolunda oluşan trafik kazası sayısı kaçtır? Bu kazalar nedeniyle yaşamını yitiren veya yaralanan kişi sayısı kaçtır? Bu kazalar nedeniyle açığa çıkan maddi hasar değeri ne kadardır?