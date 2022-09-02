Biner: Seçime sarı liste ile gireceğiz

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetimine talip olan ve bu kapsamda ‘Başkabirvanmümkün Platformu’ olarak seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Adayı Faruk Biner, seçim tarihi ve liste rengi ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Adayı Biner yaptığı açıklamada, “Saygıdeğer Van TSO Üyeleri, açıklanmış olan 22 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak olan Oda Organ seçimlerinin İlimize, Bölgemiz ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Seçim süreci boyunca şehrimize yakışır bir seçim sürecinin geçmesini umut ediyor, seçim sonucunun kazananı Van olacaktır diyoruz. Seçimde yarışacak 19 Gruptaki tüm aday arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Şeffaf, güvenilir bir Van TSO için Seçime sarı liste ile gireceğiz” dedi.

Bölgegazetesi