Beyaz listenin adalet nöbeti sürüyor

22 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılan seçimde dengeler değişti, YSK Van TSO seçimi için iptal kararı verirken Beyaz Liste ile 10 grubu alarak Başkan seçilen Zahir Kandaşoğlu duruma tepki göstererek Van Adalet Sarayı önünde Adalet nöbeti tutmaya başladı.

POLİTİKA 26.10.2022, 13:38
Beyaz listenin adalet nöbeti sürüyor

Van’da Ticaret ve Sanayi Odası gerginliği sürüyor. 22 Ekim cumartesi günü yapılan Van TSO seçimlerinde 10 grupla liderliği Zahir Kandaşoğlu, 9 Grupla Mavi Liste adına Necdet Takva kazandı. Seçim sonrası başlayan itiraz süreciyle çıkmaza dönen Van TSO seçimleri ülke gündemine konu olurken esnaf ve tüccar ise durumdan bezmiş durumda. Mavi Liste tarafından yapılan itiraz ile 1 grup seçimi iptal edilirken Beyaz Liste ekibi Van Adalet Sarayı önünde haklarını savunmak için nöbet tutmaya başladı.

BÖYLE ADALET Mİ OLUR
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zahir Kandaşoğlu, “Böyle adalet olur mu ya! 100’e 96 kaybettiğimiz taşımacılık grubuna itiraz ediyoruz ret. Sarı Listenin 64’e 63 kaybettiği gruba itiraz ediliyor ret. Bizim 70’e 61 kazandığımız tarım ve hayvancılık grubuna itiraz ediliyor kabul. Adalet varsa 3 grupta da seçim tekrarlanır. Tüm dostlardan ricamdır.

Lütfen Van Ticaret ve Sanayi Odası Seçimleri mücadelemizi siyasallaştırmayalım. Bizim hak, hukuk ve adalet mücadelemiz tamamıyla Van, tüccar, sanayici ve esnafının hak ve hukuku içindir. Paylaşımlarınızı bu kapsamda yapmanız daha doğru olacaktır. Mücadelesiz hiçbir şey olmaz, mücadeleyle her şey olur! İnşallah bu kirli oyun bozulacak, hak yerini bulacak kimsenin şüphesi olmasın biz hak hukuk için yola çıktık, niyetimiz tertemiz, içimiz dışımız ayna gibi tek amaç hizmet. 19 meslek Beyaz Grubu adına” dedi.

Vanbasın

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