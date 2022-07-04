Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Altın'dan Basın Açıklaması

Bem-Bir-Sen Van Şubesi öncülüğün ’de Van, Hakkâri, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şırnak, Iğdır, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Ağrı, Adıyaman Kars ve Ardahan İl Başkanlıklarının ortak basın açıklamasıdır.

POLİTİKA 04.07.2022, 14:53
Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Altın'dan Basın Açıklaması

Bem-Bir-Sen Sendikamız toplu görüşmeler neticesinde elde etmiş olduğu tüm kazanımları kalıcı bir kazanıma dönüştürmek için başta; Cumhurbaşkanımız Recep ERDOĞAN olmak üzere ilgi bakanlıklar ve TBMM de çok yoğun bir mesai yürüterek meyvelerini almaya başlamıştır. Bu bağlamda SDS’den doğan “Kamu Zararı Affı” Sendikamızın yıllardır uğraş verdiği yemek ve SDS Sosyal denge tazminatlarından doğan kamu zararlarının affına ilişkin kanun teklifi olumlu karşılanmış ve af edilmiştir. 

Sendikamızın imzalamış olduğu Sosyal Denge Tazminatı konusunda ise ilk adım olarak 4688 sayılı Kanunun 32.nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve SDS yapabilmeye yönelik kısıtlara (borçluluk ve personel gideri aşımı) ilişkin zimmetler çözülmüş oldu. 

Memur-Sen’in kazanımı olan ve tüm memurları ilgilendiren “3600 Ek Gösterge “

•    Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek.
•    3600 ek gösterge taslağında eksik kalan yerel yönetimlerde çalışan belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şefleri tamamını kapsayacaktır. 
•    Yerel yönetimlerde su ve kanalizasyon genel müdürlüklerinde çalışan daire başkanlarının da 3000 olan ek göstergeleri 3600 e yükseltilerek faydalanması sağlanmıştır.

01.01.2023 tarihinden itibaren tüm memurlarımız kademeli olarak 3600 ek göstergeden faydalanacaktır.

•    Daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek.
•    Kamu bürokrasisindeki hiyerarşi ve adalet gözetilerek ek gösterge sisteminde yeni bir dönem başlayacak ve kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı bir şekilde artacak.
•    Emekli ikramiyelerindeki artış 50 bin lirayı bulacak
•    Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında oluşan artışlar, emekli devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak.
•    Ek gösterge artışına bağlı olarak yükselecek emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarları, yürürlükteki katsayılara göre hesaplanacak. Emekli aylığı ve ikramiyeleri,2023'ün ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zamla daha da artacak.

Hükümetle yapılan toplu görüşmeler kapsamında elde edilen tüm kazanımların tamamı Memur-Sen konfederasyonuna bağlı sendikaların kazanımıdır. Hükümetle yürütülen görüşmelerde gerek kanun tekliflerinin hazırlanmasında gerekse plan bütçe komisyonlarına sunulan tekliflerin tamamı sendikamız tarafından hazırlanmış olup başka bir sendikanın emeği ve katkısı olmamıştır. 

“Yetkili sendika olarak bu zamana kadar yapılan kazanımların tamamı üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirilerek çözüme kavuşmuştur. Daha önce yapılan kazanımları nasıl biz yaptıysak bundan sonraki kazanımların da en iyi şekilde karşılık bulması için çalışacağız.”

Kazanımlarımız için bizlere desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’a,Bem-Bir-Sen Genel Başkanımız Levent Uslu’ya İlgili Bakanlarımıza, Plan ve Bütçe Komisyonunda görev alan Ak Partili milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı 
Harun ALTIN

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