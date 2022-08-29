Bedirhanoğlu: Kılıçdaroğlu’na güven tam

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı Avukat Ahmet Nazif Yücel'in koordinatörlüğünde Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenen Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Van'daki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. CHP liderinin politikalarını, düşüncelerini halka daha iyi anlatabilmek için oluşturulmuş bir gönüllü platformu olan ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ sahada aktif bir çalışma yürütüyor. Gönüllüler özellikle ev hanımları, emekliler ve iktidar parti tabanına ağırlık veriyor.

Çalışmalar kapsamında gönüllülerin Güneydoğu Koordinatörü Dinçer Mendillioğlu, Van Koordinatörü Hakan İlvan ve CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu'nun katılımıyla Van'da 3 günlük bir çalışma yapıldı. Gönüllüler ilk olarak merkez Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesinde hane ziyareti yaparak, vatandaşların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti. Ardından kentteki bazı Sivil Toplum Kuruluşlarıyla bir araya gelen topluluk, bu kez ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durumla ilgili STK temsilcileriyle istişarelerde bulundu. Gönüllüler son olarak kentte bulunan bir salonda Güneydoğu Koordinatörü Dinçer Mendillioğlu'nun katılımıyla değerlendirme toplantısına katıldı.

"TÜRKİYE YENİDEN DEMOKRASİ VE HUKUKA DÖNECEK"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, önümüzdeki seçimlerin cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu belirterek, "Sevgili çalışma arkadaşlarım ister erken, ister baskın, isterse vaktinde olsun. Seçim havasına girdik artık. Bu seçim Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olacak. İnşallah tek adam rejimine son verilecek.

İnşallah Genel Başkanımız Türkiye Cumhuriyetinin 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak. Buna inancımız tam. Türkiye yeniden demokrasi ve hukuka dönecek, hak ihlalleri son bulacak. İnsanlarımız özgürlük soluyacak. Parlamento yoluna güçlendirilmiş olarak devam edecek. Bu yüzden şu anda sizlerin ve bizlerin sahada yürüttüğü çalışma çok önemli” dedi.

"VAN'DA TÜM SANDIKLARI ÜYELERİMİZLE BEKLEYECEĞİZ"

Bedirhanoğlu, seçim sürecinde sandıkların çok dikkatli bir şekilde korunması gerektiğini ifade ederek, "Van sonuçta Türkiye'nin en önemli illerinden biri. Doğu Anadolunun en büyük şehri. CHP Van'da artık önemli bir aktör. Van kamuoyunun bizlerden beklentisi yüksek. İnşallah bu seçimde Van'da çok ciddi oy alacağız. Meclise milletvekili değil milletvekilleri göndereceğiz.

Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Sahadaki veriler bize bunu gösteriyor. Van'da tüm sandıkları üyelerimizle bekleyeceğiz. Partimiz üyesi olmayana sandık görevi vermeyeceğiz. Önce kendi oylarımıza sahip çıkacağız. Sonra mükerrer oyların önüne geçeceğiz. Sandıkta hileye ve başkasının yerine oy kullanmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Seçime kadar üye çalışmamız hız kesmeden devam edecek. Üye sayımız son genel seçimde aldığımız oyun üzerinde olacak inşallah." Şeklinde Konuştu.

"ÇALIŞMALAR BİZLER İÇİN CİDDİ MORAL OLDU"

Seçimlerin kaderini kadınların ve gençlerin tayin edeceğini aktaran Başkan Bedirhanoğlu, sözlerini şu sözlerle sonlandırdı: "Sevgili arkadaşlar unutmayın üyelik beraberinde aidiyeti, aidiyet ise beraberinde çalışmayı getiriyor. O yüzden bunu çok önemsiyoruz. Bu arada son 1 aydır Kılıçdaroğlu gönüllülerinin yaptığı çalışma bizler için ciddi moral oldu. Sahadan gelen görüntüler pozitif. Genel Başkanımıza güven tam. Özellikle kadınların ilgisi takdire şayan. Bu seçimin kaderini gençlerle birlikte kadınlar tayin edecek.

Kadınların partimize ilgisi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ben burdan Genel merkez tarafından görevlendirilen ve şehrimizde misiafir olan iki değerli çalışma arkadaşımıza, kadın ve gençlik kollarına, Hakan İlvan şahsında da tüm Kılıçdaroğlu Gönüllülerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

"SAHADA KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇOK CİDDİ BİR TEVECCÜH VAR"

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Güneydoğu Koordinatörü Dinçer Mendillioğlu da Van'da çok olumlu bir tablo ile karşılaştıklarını kaydederek, "Van bölgemizin en önemli ve en büyük şehirlerinden.

Bu güzel şehirde Kılıçdaroğlu Gönüllüleri olarak güzel işler gerçekleştirdiğimizi gördüm. Özellikle sahada Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çok ciddi bir teveccüh var. Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımızı son güne kadar yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz” dedi. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Van Koordinatörü Hakan İlvan ise gönüllüler olarak Van'da 150 kişilik bir ekiplerinin bulunduğu ve ekibin titizlikle çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Bölgegazetesi