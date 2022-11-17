Bedava elektrik bedava su! Yasa teklifi TBMM'de kabul edildi

Cemevlerine yönelik düzenlemeler ile maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

POLİTİKA 17.11.2022, 09:19
Bedava elektrik bedava su! Yasa teklifi TBMM'de kabul edildi

TBMM'de Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi ve teklif kabul edilerek kanunlaştı.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerin faaliyetlerini yerine getirirken, neden olabilecekleri vergisel kayıpları karşılamak amacıyla teminat yükümlülüğü getiriliyor.

Maden kazalarında hayatını kaybedenlerin ailelerine aylık bağlanacak
İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyette bulunan katılımcıların, transit ticaret faaliyetlerinden elde ettiği kazançların yüzde 50'si kurum kazancından indiriliyor.

Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Cemevleri düzenlemesi de tamam
Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığınca; içme ve kullanım suyu giderlerinin ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanması öngörülüyor.

Kamulaştırmasız el atma nedenine dayalı olarak açılan davalarda idarenin sürekli muhatap olması ve aynı taşınmaz için mükerrer ödeme yapmak zorunda kalması nedeniyle bir düzenleme yapılıyor.

İcra takibine gidilmeden önce davacı banka hesap numarasını yazılı şekilde davalı idareye bildirecek
Kamulaştırma bedelleri ve kamulaştırmasız el atma tazminatlarına ilişkin mahkemelerce hükmedilen bedel, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesi için icra takibine gidilmeden önce davacı, banka hesap numarasını yazılı şekilde davalı idareye bildirecek. İdare de bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapacak.

İHA'nın aktardığına göre merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin yüzde üçü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde üçü oranında bütçelerinde pay ayrılacak.iha

Yorumlar (1)
Van 4 saat önce
bir alevi vatandaşın derdinden anladığımız bu kadardır. (Bedava su bedava elektrik)
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