Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi imzaya açıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını, haftaya da Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.
Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifle ilgili hazırlıklar tamamlandı…
Cumhur İttifakı da anayasa değişiklik teklifini imzaya açtı.
Haftaya Meclis'te olacak
DHA'da yer alan habere göre AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifi haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı.
Buna göre Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde değişiklik planlanıyor.
Din ve vicdan hürriyeti
Anayasa'nın 24. maddesi din ve vicdan hürriyeti demek...
Bu maddeye kimsenin eğitim ve çalışma yaşamında, kılık kıyafetinden dolayı “ayrımcılığa tabi tutulamayacağı" ifadesinin eklenebileceği belirtiliyor.
Eşler yerine “kadın ve erkek” ifadesi
41. madde ise “ailenin korunması ve çocuk hakları” ile ilgili...
Bu maddedeki eşler ibaresi yerine “kadın ve erkek” ifadesinin kullanılması planlanıyor.DHA
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