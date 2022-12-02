Başörtüsü ile ilgili anayasa değişiklik teklifi imzaya açıldı

Başörtüsüne anayasal güvence getirecek teklifle ilgili hazırlıklar tamamlandı…

Cumhur İttifakı da anayasa değişiklik teklifini imzaya açtı.

Haftaya Meclis'te olacak

DHA'da yer alan habere göre AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, teklifi haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını açıkladı.

Buna göre Anayasa'nın 24 ve 41. maddelerinde değişiklik planlanıyor.

Din ve vicdan hürriyeti

Anayasa'nın 24. maddesi din ve vicdan hürriyeti demek...

Bu maddeye kimsenin eğitim ve çalışma yaşamında, kılık kıyafetinden dolayı “ayrımcılığa tabi tutulamayacağı" ifadesinin eklenebileceği belirtiliyor.

Eşler yerine “kadın ve erkek” ifadesi

41. madde ise “ailenin korunması ve çocuk hakları” ile ilgili...

Bu maddedeki eşler ibaresi yerine “kadın ve erkek” ifadesinin kullanılması planlanıyor.DHA