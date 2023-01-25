Başkan Vekili Aydın: “Her zaman muhtarlarımızın yanında olduk”

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı ve etkili çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla sık sık toplantılar düzenlediklerini belirterek, “İpekyolu Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk” dedi.

POLİTİKA 25.01.2023, 16:47
Başkan Vekili Aydın: “Her zaman muhtarlarımızın yanında olduk”

İpekyolu Belediyesi, katılımcı demokrasinin örneklerinden biri olarak mahalle muhtarlarının yönetimde daha fazla söz sahibi olması amacıyla Muhtarlar Toplantısı’nın 2023 yılındaki ilk programını kırsal mahalle muhtarlarıyla gerçekleştirdi. Toplantıda muhtarlar, mahalleleri ile ilgili alt ve üst yapı, içme suyu, tarımsal sulama, aydınlatma, okul ve ibadethane onarımları gibi konularda taleplerini dile getirdiler.

Toplantı açılışında konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2022’de İpekyolu’nda her alanda gerçekleştirilen çalışmalardan bahsederek Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında da alt yapıdan üst yapıya, eğitimden sağlığa, sosyal ve kültürel çalışmalar gibi birçok alanda çalışmaların devam edeceğine değinerek, kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin yerine getireceğini ifade etti.

Başkan Vekili Aydın; “Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini yerinde tespit etmek, hızlı ve etkili çözüm üretmek amacıyla Muhtarlar Koordinasyon Toplantılarını sık sık düzenliyoruz. Bu toplantıda özellikle alt yapı ve üst yapı kuruluşlarımızla sizleri bir araya getirerek, ihtiyaç duyulan hizmetlerin birinci elden muhataplarına ulaşmasını ve çözüm üretmeyi uygun bulduk.

Bu çerçevede sizlerin taleplerini dinleyen ve gerekli notlarını alan, çözüme kavuşturan ilgili paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İpekyolu Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımızın yanında olduk. Mahalle muhtarları olarak sizler de mahallenizdeki hemşehrilerimizin talep ve önerilerini her zaman bizlere ulaştırıyorsunuz. Koordineli bir şekilde bundan sonra da ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya katılan kırsal mahalle muhtarları da, kendilerine bu fırsatı sağlayan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın başta olmak üzere, tüm kurum temsilcilerine teşekkürlerini dile getirdiler.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya; VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve ilgili daire başkanları, İlçe Jandarma Komutanı, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Sistem İşletme Müdürü ile Yatırım Müdürü, İlçe Müftüsü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

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