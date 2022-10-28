Başkan Takva'dan, TSO seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Mavi liste ile Van Ticaret ve Sanayi Odası ( Van TSO) seçimlerine giren Necdet Takva, tartışmalı TSO seçimleriyle ilgili kamuoyuna yeni açıklamalarda bulundu.

Van TSO seçimlerinde sahte yetki belgeleri ve kullanılan sahte oylarla yapılan usulsüzlükleri belgelere açıklama yapan Takva, "Beyaz liste müşahitlerinin tamamının telefonlarında bulunan özel bir yazılım ile oy kullanmaya gelemeyen seçmenlerin adına sahte yetki belgesi düzenlenerek yetkisiz kişilerce, şirket ile uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerce oy kullandırılmıştır. İlçe seçim kuruluna yaptığımız itirazlar sonucunda yalnızca 1.meslek grubunda 14 adet sahte oy kullanımı tespit edilmiştir." dedi.

"14 adet sahte oy kullanımı tespit edilmiştir"

Mavi liste adayı Takva yaptığı açıklamada: "Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın Organ seçimleri 22 Ekim 2022 tarihinde yapılmış, seçime katılan gruplardan Mavi liste 9 grup, beyaz liste 10 grup meslek komitesi kazanmış, diğer listelerin herhangi bir grup kazanımı olmamıştır.

Oda Yönetim Kurulumuz, Oda organ seçimleri öncesi seçimlerin sağlıklı bir ortamda devam ettirilmesi için tüm gerekli tedbirleri almış ve seçim sonuçlanıncaya kadar bu tedbirlerin tamamı tarafımızca takip edilmiştir.

Seçmen listelerinde yer alan oda üyelerimizin oy kullanmalarını sağlayacak seçim yetki belgeleri Ticaret Bakanlığının kontrolünde olan MERSİS sisteminden alınarak, odamız ticaret sicil memurluğunca hazırlanmış ve yalnızca sicil müdürünün imzası ve kontrolü ile çıkmıştır.

Seçim yetki belgelerinin doğru veya sahte olduğunun tespiti, kare kod okutulması ve teyidi ile mümkündür. Seçim esnasında olabilecek sahte yetki belgelerinin kontrolü için tarafımızca ilçe seçim kuruluna talepte bulunulmuştur. İlçe seçim kurulu başkanın kararı ile kare kod okutulması için odamızdan emaneten, seçim sonrası iade edilmek üzere 29 adet cihaz talep edilmiştir. Tarafımızca tedariki yapılan cihazlar seçim sabahı sandık başkanlarına tutanak ile teslim edilmiştir. Buradaki tek amaç kare kodlarının okutulması ve sahte yetki belgelerinin engellenmesidir. Tarafımızca dağıtılan cihazlar, beyaz ve sarı listenin agresif, panik ve şiddetli tepkisine neden olmuş ve seçim kurulu başkanınca cihazlar anlamadığımız bir şekilde toplatılmıştır.

Buradan da anlaşılacağı üzere, sahte yetki belgelerini oda bastı demenin akılla izahı yoktur. Sahte yetki belgesini odanın basması ve onları tekrar odanın kontrol ettirmek istemesi tam bir akıl tutulmasıdır. Bu ancak düzeneği kuran, ne olacağını bilen kişilerin engellemesidir. Seçim esnasında ve sonrasında yapılan incelemelerde kimlerin sahte yetkisi ile oy kullandığı bellidir.

19 meslek grubunun tamamında sahte oy kullandığı, tutanaklar ile sabit hale getirilmiş ve tüm yarışan başkan adaylarının müşahitlerince de imzalanmıştır. Beyaz liste müşahitlerinin tamamının telefonlarında bulunan özel bir yazılım ile oy kullanmaya gelemeyen seçmenlerin adına sahte yetki belgesi düzenlenerek yetkisiz kişilerce, şirket ilke uzaktan yakından ilgisi olmayan kişilerce oy kullandırılmıştır.

İlçe seçim kuruluna yaptığımız itirazlar sonucunda yalnızca 1.meslek grubunda 14 adet sahte oy kullanımı tespit edilmiştir." dedi.

Van TSO seçimlerinde kimler sahte oy kullandı?

Sahte oy kullanan kişiler seçim kurulunca tespit edildikten sonra hem 1.meslek grubunun seçimi iptal edilmiş, aynı zamanda kişiler hakkında da cumhuriyet başsavcılığına seçim kurulunca evrakta sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Takva: "Özellikle 1. Grupta sahte yetki belgeleri ile oy kullanımı olduğunu tespit edip itirazlarda bulunduğumuzda beyaz listenin adayı tarafımıza büyük tepkiler göstermiş, “Burada sahte yetki belgesi ile oy kullanımı tespit ettik sizin hakkınızda gasp ediliyor sizde itirazlarda bulunun dediğimizde”, babanızın odası değil burayı ayakyoluna çevirdiniz diye tepki göstermiştir. Beyaz listenin vermiş olduğu bu tepkileri de kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Özellikle sosyal medya hesaplarında taraflarını mağdur göstererek haklarının gasp edildiğini dile getirip kamuoyunu yanıltmak amacıyla paylaşımlar yapmaktadırlar. Altını çizerek söylemek açıklamak istiyoruz 19. Grupta tespit edilen bir firma adına sahte yetki belgesi ile Tarık Kandaşoğlu isminde bir şahıs oy kullanmıştır ve yine 15. Grupta Kandaşoğlu soy isminde bulunan bir şahıs sahte yetki belgesi ile oy kullanmıştır. Ayrıca Karaçavuşoğlu ve Kurşunluoğlu soy isimlerine ait sahte yetki belgesi ile de oy kullanımı olmuştur. Bu iki şahıs hakkında il seçim kurulu tarafından ve ayrıca tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Elimizde ki kararlarda da bu şahısların sahte yetki belgesi ile oy kullanıldığı sabittir. Kare Kod uygulamasına ilişkin neden bu denli tepki gösterdiklerini daha açık bir şekilde anlaşılması için yine kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Sahte oy kullanan kişiler seçim kurulunca tespit edildikten sonra hem 1.meslek grubunun seçimi iptal edilmiş, aynı zamanda kişiler hakkında da cumhuriyet başsavcılığına seçim kurulunca evrakta sahtecilik suçundan suç duyurusunda bulunulmuştur. Beyaz listenin de sahte oy kullananlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup bulunmadığını merak ediyoruz. Bulunulmadıysa neden bulunulmadığının cevabını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Ellerinde hiçbir ispat, delil, argüman olmadan, sadece mazlum rolü oynayarak, hakkımız yenildi diyerek bir algı oluşturmaya çalışanlar öncelikle kullanılan sahte yetki belgelerinin açıklamasını üyelerimize yapmak zorundalar.

Tüm gruplarda seçim sonucunu değiştirmeye yönelik bu sahtekârlık girişiminin gerek üyeler nezdinde, gerekse yargı önünde karşılıksız kalmayacak ve herkes hesap verecektir." ifadelerini kullandı.

"Kurulan düzeneğin, yazılımın fotoğrafları mevcuttur"

"Beyaz liste adayları tarafından dağıtılan yüzlerce sahte yetki belgelerinin, kurulan düzeneğin, yazılımın fotoğrafları mevcuttur." diyen Takva: "Bir araç içinde adaylarımızın yetki belgesi dağıtması görüntülerini manipüle eden açıklama tamamen kendilerince işlenen suçun tarafımıza yöneltilmesidir. Seçim günü Hava şartlarının olumsuz oluşu nedeniyle, seçmene kolaylık yaratmak üzere, tüm herkesin görebileceği şeklide açık açık gerçek, legal yetki belgelerini seçmenine ulaştırmak isteyen çalışma herkes tarafından görülmektedir. Sahte seçim yetki belgesini dağıtmak isteyen halka açık bir yerde bunu yapmaz. Bu hiçbir akıl ile açıklanmaz. Fakat okulun yan tarafında ki çadır içinde basılan ve beyaz liste adayları tarafından dağıtılan yüzlerce sahte yetki belgelerinin, kurulan düzeneğin, yazılımın fotoğrafları mevcuttur.

Bastıkları sahte yetki belgelerinin tamamında tarih saat ve saniye aynıdır. Tüm sahte yetki belgelerinde 02.09.2022 tarih ve 11:48:22 saati mevcuttur. Sahte yetki belgelerini yaptıkları düzenek ile basan kişiler maalesef bu ayrıntıyı kaçırmış ve yakalanmayacağını düşünmüştür.

İhtimalen ve duyumlarımıza göre Ticaret ve Sanayi Odası eski bir çalışanı, ( bu çalışan rüşvet ve sahtekârlıktan odadan atılmıştır) tarafından yönetilen bu sahtekarlık sisteminde küçük ayrıntılar atlanmış ve tespit edilmesine neden olmuştur. Tüm gruplarda yapılan sahte yetki belgesi çalışması özellikle 1-4-8-12 ve 19.meslek gruplarında yoğunlaşmış ve maalesef mavi listenin bu gruplarda kaybetmesi sağlanmıştır.

Tüm seçim süreci boyunca gerek seçim kurulunun, gerekse yargının hiçbir sürecine müdahil olmadık. Verecekleri her türlü kararı saygı ile karşılayacağımızı beyan ettik. Ve nihayet hakta tecelli etmiş oldu. Bu sürede hiç kimsenin elini öpmedik, hiçbir kimseyi sürece dâhil etmeye çalışmadık.

Bunu seçim öncesi çalışma sürecimizde de yapmıştık. Beş ay gibi uzun bir süre sahadaki çalışmamızı üyelerimizi rahatsız etmemek adına yayınlamamıştık. Ancak bugün de nezaketimiz çalışmadılar, masa başında kazandılar, herkesin elini öpüp seçimi iptal ettirdiler söylemine dönüştürülmüştür.

Tüm yapılan bu sahtekârlıklar organize bir biçimde seçim süreci öncesinden planlanarak ve sistematik olarak yapılmıştır. Seçim sonrası yaptıkları tüm açıklamalar yapılan bu organize suç planlamasının ört bas edilmesiyle ilgilidir. Hala devam eden bu tutum anlaşılır gibi değildir. Bugün bile yapılan basın açıklamasında Kandaşoğlu soyadlı kişiye sahte yetki belgesi verdiğimiz iddia edilmiştir. Şimdi tüm kamuoyuna soruyoruz. Madem biz sahte yetki belgesi verdik, verdiğimiz kişi, firma adına hiç mi bakmadı, benim bu firmada ilgim yok demedi. Sahte yetki belgesini veren oda veya kişi hakkında suç duyurusunda bulunmadı. Bana sahte yetki belgesi verdiler demedi. Seçim kurulunca Tespit edilen tüm sahte yetki belgelerinde olduğu gibi yakalanırlarsa mavi grup yaptı, yakalanmazsa zaten seçimi kazanmışız komplosu ellerinde patlamıştır.

Hiç kimsenin yargı bağımsızlığını, adalet sistemini yargılamaya hakkı yoktur." açıklamasında bulundu.

VanHavadis