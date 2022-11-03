Başkan Sabırlı: “Partimiz her alanda milletimizle kucaklaşmaya devam etmektedir”

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan partilerinin kısa zamanda ülkenin çehresini değiştirdiğini söyledi.

POLİTİKA 03.11.2022, 11:26
Başkan Sabırlı: “Partimiz her alanda milletimizle kucaklaşmaya devam etmektedir”

AK Parti’nin ilk seçim zaferi olan 3 Kasım’ın 20. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Sabırlı, 3 Kasım 2002 tarihi sadece AK Parti için değil, bütün Türkiye için bir milat ve yeni bir başlangıç olduğunu belirtti. Başkan Sabırlı, AK Parti’nin 20 yıl önce bugün girdiği ilk seçimleri kazanarak iktidara geldiğini hatırlatarak, “Türk siyasi hayatında önemli bir yeri olan 3 Kasım 2002 seçimlerinin de 20. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 3 Kasım tarihi, sadece AK Parti için değil, Türkiye için, Ortadoğu ve İslam alemi için bir milat oldu.

Cumhurbaşkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan partimiz, kısa zamanda ülkenin çehresini değiştirmeye başlamıştır. Sağlık, eğitim, ekonomi, enerji, adalet, tarım, ulaşım, turizm alanında yaptığı köklü reformlarla yeni bir Türkiye ortaya çıkmıştır. AK Parti’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den bugüne kadar başarısını sürekli artırmıştır.

Partimiz her alanda milletle kucaklaşmaya devam etmektedir. Türkiye’deki demokrasi anlayışını da güçlendiren partimiz, ülkenin her kesimine hitap etmektedir. Birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmektedir. İç ve dış terör örgütlerine karşı kararlı ve başarılı mücadele ile ülkemizin her ferdinin güvenliği için, toprak bütünlüğümüz için kararlı adımlar atılmış ve atılmaya devam etmektedir.

Partimizin 20. kuruluş yıl dönümü ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Partimiz için gecesini gündüzüne katan, acı ve tatlı günlerinde hep yanımızda yer almış vatandaşlarımız ve partimizin haince şehit edilen değerli üyeleri ile şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın. Başarılarla dolu daha nice AK yıllara ulaşmamız dileğiyle ilk günkü aşk ve heyecanla faaliyet gösterdik, bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla milletimizin çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. İktidara gelişimizin 20. yıl dönümünde daha nice eserler üretmek, daha nice mutluluklara vesile olmak dileğiyle aziz milletimize teşekkürü bir borç biliriz” dedi.iha

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