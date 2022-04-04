Başkan Karabıyık, müteahhitlerin sorununu Davutoğlu’na iletti

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın müteahhitler grubuna bağlı meclis üyelerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık’ı ziyaret ederek, son zamanlarda yaşanan ciddi fiyat farkları ve zamlardan olumsuz etkilendiklerini dile getirmişlerdi. Başkan Karabıyık, son zamanlarda yaşanan ciddi fiyat farkları ve zamlardan olumsuz etkilenen müteahhitlerin sorununu Davutoğlu’na iletti.

“MÜTEAHHİTLER ZAMLARA ESİR DÜŞÜRÜYOR”

Karabıyık, Van’da olduğu gibi Türkiye’de de yüzbinlerce müteahhittin olduğunu dile getirerek, “Müteahhitler %35 ve %40 oranında tenzilat ile ihale alıyor ve işlerini yapmalarına rağmen kimisi hakkediş alamıyor veya hakkediş alsalar da zamlara esir düşürüyor. Malzemelere kısa süreler içinde %100 ve %300 zam yapılmış olup malzemelerin 6 ay süreyle fabrikadan çıkışı yapılacağı bilgisi alınmaktadır.

Sürekli olarak malzeme alınamadığı için büyük mağduriyetler yaşamaktadır. Alınan ihalelerde fabrikaların malzeme için vermiş olduğu süreler ihale süresine yetmediği için müteahhitler bunu kamuya sözlü ve yazılı iletmelerine rağmen cezai işlem uygulanmış mağduriyetleri görülmesine rağmen “iş feshi” yapılmamıştır. Hükümete yakın olan yandaş firmalara “Fiyat farkı konulmuş” ancak kırım ve kendi imkânları ile iş alan firmalar ise kaderleri ile baş başa bırakılmış olup, bu firmaların çekleri yazılmış, yakında tek tek iflas edecekleri bilgisi ne yazık ki bizlere ulaşmıştır” diye konuştu.

“MÜTEAHHİTLERİMİZ ZOR DURUMDA”

Van’daki müteahhitlerin sorunlarını Genel Başkan Davutoğlu’na ileten Karabıyık, “Gelecek Partisi Genel merkezinde 31.03.2022 tarihinde yapılan İl Başkanları Toplantısında, Van Ticaret ve Sanayi odasının müteahhitler grubuna bağlı meclis üyelerinden oluşan heyetin Van İl Başkanlığımıza iletmiş olduğu yazılı metni Genel Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na Kurucular Kurulu Üyesi ve Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Bilici ile birlikte sunduk. Bu konunun takipçisi olacağız.

Maalesef müteahhitlerimiz mağduriyetleri Van’da olduğu gibi ülkemizdeki tüm illerimizde de müteahhitleri zor durumda bırakmıştır. Hükümete her fırsatta gerek kendisinin ve gerekse parti sözcümüz Serkan Özcan’ın TV programlarında dile getirerek müteahhitlerin aldıkları işlerde enflasyonun kat sayısının tekrar hesaplanarak yeni bir “fiyat farkının” ödenmesi talebini her platformda gündeme getireceğiz” ifadelerini kullandı.

bölgegazetesi