Başkan Karabıyık: Asgari ücret 8 bin TL olmalı

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, son 6 ayda yapılan zamlar karşısında asgari ücrete yapılan %25’lik artışın çok yetersiz kaldığını ve asgari ücretlilerin aldığı maaşın açlık sınırının çok daha altında olduğunu vurguladı.

“5 BİN 500 TL İLE ASGARİ ÜCRETLİ BİR AİLENİN GEÇİNEBİLMESİ İMKÂNSIZDIR”

Başkan Karabıyık yaptığı açıklamada, “Asgari ücretliler en son 4 bin 250 lira maaş alırken, son olarak ile yüzde 25 zam yapılarak yeni asgari ücret 5 bin 500 TL olarak belirlenmiştir. Yapılan bu düşük zam karşısında son 6 ay içinde temel gıda maddelerine gelen zamlar üzerinden örnek verecek olursak, 1 Ocak 2022 tarihinde 4 bin 250 TL asgari ücret belirlenirken, 50 kiloğram un 185 TL iken bugün itibari ile 500 TL, 1 kilogram şeker 13 TL iken, bugün itibari ile 24 TL, 1 litre ayçiçek yağı ocak ayında 23 TL iken bugün itibari ile 35 TL’dir. Yine Ocak ayında 250 gram Ekmek 1 lira 25 kuruştan satılırken.

Şuan itibari ile 3 TL 50 kuruş olmuştur. Buna bütün gıda maddelerini ekleyebiliriz. Ayrıca doğalgaz, elektrik, su ve diğer giderlere de baktığımızda, asgari ücretli bir ailenin geçinebilmesi imkânsızdır. Yani belirlenen 5 bin 500 TL olan asgari ücret açlık sınırının çok çok altındadır” ifadelerini kullandı.

Ensonhaber