Başkan İlvan: Seçim Savaş Dışında Ertelenemez

Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Başkanı Hakan İlvan, başkanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve partililerin katıldığı basın toplantısında konuşan İl Başkanı İlvan, "Deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

6 Şubat'ta yaşadığımız depremin ardından partimiz Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde bu felaketi dayanışma içinde aşacağız diyerek, yola çıktık. O günden bu yana yaralarımızı sarmak için özverili bir çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

İLVAN, İKTİDARA ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Başkan İlvan açıklamasının devamında "Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak, Sayın Genel Başkanımızın da ısrarla vurguladığı şekilde, bir kez daha söylüyoruz: Vatandaşlarımızın kanı iktidarın elindedir. İktidar başkanlık sistemini getirmiştir. Devleti yönetme sorumluluğunu üstlenen iktidar, depremin ilk anlarından itibaren koordinasyonu sağlayamamıştır” iddiasında bulundu.

En kritik saatler olan ilk 48 saatte deprem bölgelerine müdahalede geç kalındığını savunan İlvan, “Beceriksizlikleri on binlerce insanımızın canına mal olmuştur. Tüm yardım ve kurtarma faaliyetlerinin koordine edildiği sosyal medyaya yasak getirilmiş, ağırlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı. Söz konusu yıkıma rağmen kimsenin istifa etmediğini vurgulayan İlvan, “Yıkımın boyutu saygın kuruluşların hazırladıkları raporlarda da yer almaktadır. Bu ağır yıkıma rağmen bir kişi bile istifa etmemiştir. Sorgusuz sualsiz alınan uzaktan eğitim kararıyla gençlerimizin ve ülkemizin geleceği mahvedilmek istenmektedir.

Bir kez daha çağrı yapıyoruz: Üniversiteler derhal açılmalı, öğrenciler yurtlarına dönmelidir” dedi. İlvan, seçimin savaş dışında ertelenemeyeceğini de belirterek, “Buradan halkımıza bir kez daha açık ve net söylüyoruz: Seçimler zamanında olacaktır. Devletin tüm kurumlarının bu gerçeği iyi bilmesi gerekmektedir. Anayasamızın ilgili maddeleri açıktır: Seçim savaş dışında ertelenemez.

Savaş durumunda bile kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi alır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de, YSK'nın da afet halinde seçimi erteleme diye bir yetkisi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir şey talep etmesi, demokrasiye darbe girişimi olacaktır” şeklinde konuştu. Ülkeyi hızla toparlayacaklarını anlatan Başkan İlvan, “Yeni bir zihniyetle, dürüst ekiplerle, ahlaklı siyasetle, doğru kullanılan kaynaklarla, Türkiye'yi hızla toparlayacağız. Yeni bir çizgi çekeceğiz. Halkımıza mezar olan çürük rant düzeni bir yana, temiz ve ferah bir yana. Akla ve bilime uyacağız. Refah dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Van Bölge Gazetesi