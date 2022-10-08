Başkan İlhan: Vekiller poz vermek yerine, sıkıntıları çözmeli

Van'daki sorun ve sıkıntıları haftalık olarak gündeme getiren Saadet Partisi'nin bu haftaki gündeminde, Van Milletvekilleri ve Van’ın kronikleşmiş sorunları vardı. Parti binasında Van’ın sorunlarıyla açıklamalarda bulunan ve Van Milletvekillerini sert bir dille eleştiren Başkan İlhan, “Van’ın kronikleşmiş sorunları geldiğimiz noktada Van klasikleri olarak yazılacak, söylenecek hale geldi.

AKP’nin Van’ı temsil eden sözde vekilleri ve yetkilileri zaman zaman Ankara’dan resim paylaşarak, Van’ın çeşitli sorunları hakkında görüştüklerini beyan etmektedirler.

Uzun yıllardır sözde vekillerin ve yetkililerin Ankara ziyaretlerinin neticesi olarak Van’ın hiç bir sorununun çözüldüğünü ne yazık ki şahit olamadık. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak soruyoruz.

Bugüne kadar yaptığınız görüşmelerde;

Van’ın her yıl ihracat sıralamasında düşüşe uğrayarak 2021 yılında 59 milyon dolarla 69.sırada yer aldığını hatırlattınız mı?

Van’ın yaşanabilir iller sıralamasında 72. sırada olduğunu söyleyebildiniz mi?

Van’dan başka illere gitmek için yeterli uçak olmadığını, uçak olsa bilet bulunmadığını, bilet bulunsa fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyebildiniz mi?

Van’ın Türkiye’de başlanıp yapılmayan tek çevreyoluna sahip şehir olduğunu söyleyebildiniz mi?

Van’ın Türkiye’de yapılıp çürümeye terk edilen Adliye Lojmanlarına sahip tek şehir olduğunu hatırlatabildiniz mi?

Van’ın Türkiye’de en çok doğum oranına sahip iller arasında olmasına rağmen 2021 yılında nüfusunun azaldığını söyleyebildiniz mi?

Van’ın doğunun en büyük şehri olmasına rağmen sağlık hizmetlerinde dışa muhtaç iller arasında olduğunu söyleyebildiniz mi?

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak iktidarın sözde vekil ve yetkililerinden sorularımıza cevap bekliyor, sorunlara dair somut çözümler bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Vanbölgegazetesi