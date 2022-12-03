Başkan İlhan: İmar Barışı mağduriyet oluşturdu

Van'daki sorun ve sıkıntıları basın toplantıları ile gündeme getiren Saadet Partisi'nin bu haftaki gündeminde, imar barışı ve yaşanan mağduriyetler vardı. Parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, “2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘İmar Affı’ ve kamuoyunda ise ‘İmar Barışı’ olarak bilinen yasanın ülkemiz genelinde ve ilimizde birçok mağdurları vardır. İmar barışı nedeniyle mağdur olan birçok vatandaşımız zaman zaman partimize gelerek sorunlarını bizimle paylaşmaktadır.

Çıkarılan İmar Barışı yasasıyla adeta İmar Barışı Mağdurları oluşturulmuştur. İmar Barışı mağdurlarının sorunlarının çözülmesi için bazı önerilerimiz vardır. Alınan her Yapı Kayıt Belgesinin geçerli sayılması için yeni bir ödeme miktarı belirlenebilir, ödemesini yapanın belgesi aktif hale getirilir. Başvuru yapmış ama ödeme yapmayanlar hakkını kullanabilir, başvuru yapmamış kişiler başvuru yapabilmelidir. Her nerede olursa olsun tüm yapılar imar durumu kayıt altına alınmalı gerekirse cins değişikliği zorunluluğu getirilebilir.

Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra Zemin Tespit Tutanağı Basit Rölöve ve Görünüşlerle ilgili meslek erbapları tarafından çizilip ilgili kayıtlar yapılmalıdır. İnşaat maliyetlerinin günden güne arttığı günümüzde daha önceden yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uzman ekiplerle tespitler yapılıp imar barışından doğan mağduriyetler giderilmelidir. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak ülkemizde birçok alanda oluşan önemli mağduriyetlerden birisi olan imar barışı mağduriyetinin biran evvel çözülmesi hususunda yetkili makamlara çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi