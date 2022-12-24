Başkan İlhan, Büyükşehir’in borçlarını sordu

Van'daki sorun ve sıkıntıları basın toplantıları ile gündeme getiren Saadet Partisi'nin bu haftaki gündeminde, Van Büyükşehir Belediyesi vardı. Başkan İlhan parti binasında yaptığı açıklamada Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine şu soruları yöneltti;

1-Van Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı zarfında hangi hizmetleri yapmıştır?

2- 2022 yılı başında Van Büyükşehir Belediyesinin toplam ne kadar borcu vardı? Bu borçların ne kadarı ödendi? 2023 yılına Van Büyükşehir Belediyesi ne kadar borçla girecek?

3- Van’ın en işlek caddesinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesine ait Van City AVM yapıldığı günden bugüne atıl vaziyette durmaktadır. Milyonlarca para harcanan Van City AVM 2023 yılında da atıl vaziyette durmaya devam mı edecektir?

4- Van Büyükşehir Belediyesi çok katlı otoparkı uzun yıllardır Otoparktan AVM’ye dönüşümler yaşamış milyonlarca para harcanmıştır hali hazırda atıl vaziyette durmaktadır. 2023 yılında da aynı şekilde mi kalacaktır?

5- Van Türkiye’nin en yoksul 3 şehrinden biridir. Van Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında yoksullukla mücadele için ne gibi çalışmalar yaptınız? 2023 yılında yoksulluğu azaltmak için hangi çalışmaları yapmayı planlıyorsunuz? Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak Van Büyükşehir Belediyesini her konuda kamuoyunu aydınlatmayı ve 2022’de yapılanları, 2023 yılında yapmayı planladıkları hizmetleri açıklamaya davet ediyoruz.

Van Bölge Gazetesi