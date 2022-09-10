Başkan İlhan: Aileler eğitim masraflarını karşılayamıyor

Van'daki sorun ve sıkıntıları haftalık olarak gündeme getiren Saadet Partisi'nin bu haftaki gündeminde, eğitim-öğretim masrafları vardı. Okul tarafından öğrencilere gönderilen 30-40 kalemlik ihtiyaç listelerine şahit olduklarını söyleyen Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, en temel insan hakkı olan eğitim öğretimin lüks olduğunu ifade etti.

Kırtasiye masraflarının geçtiğimiz yıllara göre 4-5 kat arttığını, her okulun ayrı kıyafet uygulaması ve bunun yanında kıyafetlerin sadece birkaç noktada satılması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyleyen Başkan İlhan, rekabet olmamasının da ayrı bir sorun olarak velilerin karşısına çıktığını vurguladı. Okul servis ücretlerinin de aynı şekilde 4-5 kat arttığını ifade eden Başkan İlhan, ülkede yaşanan ekonomik krizin yanı sıra, okul masraflarının katlanmasının öğrenci velilerini ciddi anlamda sıkıntıya düşürdüğünü söyledi.

“VELİLER, İHTİYAÇ LİSTELERİNİ KARŞILAYAMIYOR”

2022-2023 eğitim-öğretim yılının Pazartesi günü okulların açılması başlayacağını söyleyen Başkan İlhan, “Birçok öğrenci velisi kırtasiye başta olmak üzere okul masraflarının çok yüksek olması nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Okul tarafından öğrencilere gönderilen 30-40 kalemlik ihtiyaç listelerini şahit olmaktayız ve bu ihtiyaç listelerini de dar gelirli ailelerin karşılamasının imkânsız olduğunu görüyoruz. Bazı evlerde 1’den fazla öğrenci olduğunu düşündüğümüz takdir de masraflarda katlanarak gidiyor.

Birçok ailenin eğitim öğretim masraflarını karşılama da sıkıntı çektiğini şahit oluyoruz. Bazı okullarda velilerden bir top A4 kâğıdı istendiğini de şahit oluyoruz. İlk ve orta öğretimde okul masraflarını ciddi maliyetler getirdiği ülkemizde bir de yükseköğretim de öğrencisi olan velileri göz önünde bulundurduğumuz da en temel insan hakkı olan eğitim öğretim lüks olmuştur. Kırtasiye masraflarının geçtiğimiz yıllara göre 4-5 kat artmış durumda, her okulun ayrı kıyafet uygulaması ve bunun yanında kıyafetlerin sadece birkaç noktada satılması fiyatların yüksek olması rekabet olmaması da ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

“VELİLERE GÖNDERİLEN İHTİYAÇ LİSTELERİ DENGELİ HALE GETİRİLMELİDİR”

Geliri olmayan ailelere mutlak suretle kırtasiye ve okul kıyafetleri için destek verilmesi gerektiğini belirten Başkan İlhan, “Okul servis ücretleri de aynı şekilde 4-5 kat artmış durumdadır. Ülkemiz de yaşanan ekonomik kriz okul masraflarını katlamış öğrenci velilerinin ciddi anlamda sıkıntıya düşmesine neden olmuştur. Van özelinde ise okulların başlaması zaten kişi başına düşen milli gelirde son sıralarda ilimiz de birçok aile için daha da büyük sıkıntı haline gelmiştir.

Van’da 11 yıl önce yaşanan depremden bu yana hala barakalarda eğitim öğretim yapıldığını da hatırlatmak isterim. Örnek vermek gerekişe Van’ın merkezin de İpekyolu ilçemizde Vali Mithat Bey İlköğretim okulunda baraka sınıflarda eğitim öğretim yapılmaktadır. Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak yetkilileri sesleniyoruz. Geliri olmayan ailelere mutlak suretle kırtasiye ve okul kıyafetleri için destek verilmeli. Velilerden ya da öğrencilerden A4 kâğıdı istenmekten vazgeçilmelidir. Velilere gönderilen ihtiyaç listeleri mutlaka azaltılmalı ve daha dengeli hale getirilmelidir. Tüm okulların depreme karşı dayanıklı olması ve bu konu da ki eksikliklerin giderilmesi elzemdir” diye konuştu.

Bölgegazetesi