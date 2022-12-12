Başkan Halit Bitik: Rahmani olmayan siyaset, siyaset değildir

Gazetemize özel açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Van Edremit Kurucu İlçe Başkanı Halit Bitik, siyaset, ekonomi, Van gündemi, kentteki çalışmalar, çevre sorunu ve Edremit ilçesinde yapılan çalışmalara dair, birçok konuya değindi. Başkan Bitik, siyasette liyakatin önemini anlatarak, siyasi hayatı boyunca ilkelere ve liyakate değer verdiğini belirtti.

"SİYASİ GERÇEKLERLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

2001 yılında AK Parti'nin kuruluşundan bu yana devam eden siyasi hayatında gerçeklerle her zaman yoluna devam ettiğini belirten Başkan Bitik, "Siyasi hayatımızda biz doğrusunu yapalım, savunduğumuz ilkeler doğru ise biz bu yolda devam edelim. Siyasi hayatımızda yola çıktığımız gerçeklerimiz ne ise bu gerçeklerde yolumuza devam ediyoruz. Hayatımızın çoğu insanlarla, esnaflarla, çalışanlarla geçiyor. Evimizden çıkarken ilkelerimizin doğrultusunda parti binasına gelene kadar birçok esnafa, çalışana uğrar, öyle geçiyoruz. Esnafın sıkıntısını paylaşmaya çalışıyoruz. Biz yarın Allah'a hesap vereceğiz. Bunun hesabını vermek için doğru olmamız gerekir. Doğrunun yanında olmamız gerekir. Burada konuştuklarımız da yarın bizim aleyhimize işler, bunun hesabını Allah'a veremeyiz" dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ İKTİDARA GİDİYORUZ"

Gelecek Partisi olarak gerek Türkiye genelinde gerekse Van ilinde iyi bir teşkilat yapılanmasına gittiklerini belirten Başkan Bitik, mevcut hükümetin yanlış politikaları, yönetimi iktidara giden yolu kendilerine yavaş yavaş açtığını dile getirdi. Bitik, "Gelecek Partisi Van il teşkilatı olarak İl başkanımız ile uyum içerisinde çalışıyoruz. Dolayısıyla teşkilat çalışmamızı yaparken seçkin davranmaya gayret gösterdik. Bu binanın, bu siyasi oluşumun sağlam temeller üzerinde kurulması gerekiyordu.

Biz de bunu yaptık. İl başkanımız şu anda Bakanlık yapacak bir yapıya sahiptir. Her ilçe başkanı da daha güzel yerlerde iş yapabilecek kapasiteye sahiptir. Bunların içerisinde belki de en zayıf halka benim. Onun için çok iyi bir teşkilatlanmaya gittik. Partimize olan teveccühte iyi bir durumda. İnsanlar burada bir dürüstlük, bir samimiyet görüyor. İnsanlara elimizi uzattığımız zaman samimi uzatıyoruz. Mevcut iktidar partisi bize iktidara giden yolu açıyor. Çünkü gidişat çok kötü. Ülke ekonomisi iyi olsaydı, bugün bunları burada konuşamazdık. Ekonomik sıkıntı iktidarı zorluyor, dolayısıyla bu da bize yeni yollar açıyor. Kötü politikalar, yeni arayışlara yol açıyor. Hükümetin izlediği olumsuz politikalarda bizi iktidara yavaş yavaş taşıyor" dedi.

"SİYASET HAYATIMIZIN BİR PARÇASIDIR"

Siyasetin günümüzde nüksetmediği hiçbir alanın kalmadığına işaret eden Başkan Bitik, bundan yola çıkarak özellikle Rahmani siyaseti tercih etmek gerektiğini ifade etti. Bitik, "İstesek de istemesek de siyaset hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Biz siyasetle ilgilenmesek de o bizimle ilgilenmeyi ihmal etmiyor ve bu kadarla kalmıyor; siyaset sadece bireylerin değil toplumların, ülkelerin ve tüm insanlığın kaderini çiziyor, dünyanın dengesini belirliyor. Dolayısıyla yapılması gereken, siyasetten uzak durmak değil siyasetin adaletli, ahlaklı ve Rahmani olanına katılmaktır. Kazanıp kazanmayacağı gibi basit hesaplara dalmadan; gündelik küçük menfaatlere aldanmadan, bir ahlak siyasetinin içinde olunmalıdır. Artık günümüzde artık her şey siyasettir. Esnafın hatırını sorarken siyaset gündeme geliyor.

Çünkü hayata yön veren siyasettir. Dolayısıyla her kes bir şekilde siyasete gidiyor. Esas siyaset adaletli, ahlaklı, şeffaf, dürüst bir siyasettir. Ama maalesef günümüz siyaseti farklı bir mecraya girdi. Rahmani olmayan siyaset, siyaset değildir. Özellikle milletvekilleri aldıkları maaşları hak etmeli. Belki bize kıza bilirler ama onlar bir vekillik makamına gittikleri vakit o ilin, o ilin vatandaşlarının bütün sorunlarıyla ilgilenmeli. Kendine çalışması, kendi etrafına çalışması, kendi menfaatlerine yönelik çalışmalar içerisine girmesi ahlaki bir siyaset değildir. Liyakate esas çalışmamız lazım. Liyakate esas işe alımlar alınmalı ve atamalar yapılmalı. Hak hukuku ele alarak hareket edilmeli. Biz inşallah bunun önüne geçeceğiz. Bizim le birlikte liyakatli siyaset, liyakatli bir düzen gelecek inşallah" şeklinde konuştu.

"SİYASİ HAYATIMA, AK PARTİ'DE BAŞLADIM"

Siyasi hayatına AK Parti ile başladığını, siyasete başlarken liyakati esas alarak bu yola çıktıklarını belirten Başkan Bitik, "Benim siyasi hayatim AK Parti'de başladı. Değişik kademelerde görev aldım. Biz AK Parti'yi kurarken "3Y" ile mücadeleyi esas alarak yola çıktık. Yolsuzlukla, Yasaklarla, Yoksullukla mücadele şiarıyla yola çıktık. Ama maalesef gelinen süreçte bu mücadele farklı işlendi. Biz hala aynı dava ile siyasete devam ediyoruz. Şu an mensubu olduğum partim de ilkelerini kaybederse buradan da ayrılım. Biz o gün ilkelerle yola çıktık, ama onlar zamanla bu ilkeleri çiğnediler. Dolayısıyla biz birçok AK Parti kurucuları oradan ayrılmak zorunda kaldık. Şu anki felsefe bunun tam tersi. Söylem ile eylem bugün çok farklı. Biz 2001 yılında hangi davayla, hangi ilkeyle yola çıktıysak, bu gün de aynı davanın adamıyız. Bundan sonra da bu böyle olacak" dedi.

"AHMET DAVUTOĞLU, ÇOK BAŞARILI BİR ŞAHSİYETTİR"

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun iki kere Türkiye'de Başbakanlık yapmış deneyimli biri olduğunu belirten Başkan Bitik, Davutoğlu'nun çok başarılı bir şahsiyet olduğunu, bunun da kendisini çok etkilediği söyledi. Gelecek Partisi'ni tercih etmesinin en önemli faktörlerinden birinin Ahmet Davutoğlu olduğuna dikkat çeken Bitik, "Sayın Davutoğlu'nun ilkeli duruşu, siyasi ahlaki, ilkeleri bizi Gelecek Partisi'ne geçmeye ikna etti. İyi bir ekip kurulmuş, inşallah bunun ülkeye faydası olacaktır.

Ekibin olmadığı yerde siyaset yapılmaz, başarılı olunmaz. AK Parti'nin ilk iki döneminde yapılan işler bir ekibin işiydi. Kurucular kurulu üyeleri ülkeye iyi bir noktaya taşıdılar. Belli bir yere geldikten sonra eski kadro da kalmadı. Genel başkanımızın vizyonu, bilim ve ilim adamlı, her şeyden önce adam gibi adamlığı bizim için çok önemli. Hayatı hocalıkla geçmiş, bir Prof kimliğine sahip bir şahsiyet. Her şey bir kenara Genel Başkanımız Sayın Davutoğlu'nun dürüstlüğü benim için en önemli rol modeldir.

Devlet başkanlığı yaptığı dönemde değişik devletler tarafından kendisine verilen hiçbir hediyeyi o makamdan ayrılırken almadı. Hepsini devletin hazinesine bıraktı. Bu farklı bir incelik, hassasiyet. Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar böyle bir davranış sergilenmemiş. Ama Sayın Ahmet Davutoğlu bunu ilk yapan kişidir. 85 Milyonun bu hediyelerde hakkı vardı. O da bu itibarı 85 Milyona hediye ederek oradan ayrılmıştır. Dünyada bunun başka bir örneği yoktur. Sayın Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılamış, devlet hazinesinden ne kendisine, ne de ailesine bir harcama yapmamıştır. Kendisini aile fertlerini dahi tanıyamazsınız.

Çünkü aile fertleri asla devletin işlerinde göremezsiniz. Çocuklarını hiçbir TV ekranlarında, magazinlerinde görmediniz, göremezsiniz. İşte bu bir aile terbiyesidir. Bu bir devlet yönetme anlayışıdır. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu ülkeyi yönetecek, müreffeh bir hayata kavuşturacak bir genel başkandır" şeklinde konuştu.

"EDREMİT KADİM BİR İLÇEDİR"

Gelecek Partisi olarak Edremit ilçesi için iyi bir ekip kurduklarını belirten Halit Bitik, kadim bir ilçe olan Edremit'in kendi yönetimlerinde farklı bir vizyona kavuşacağını belirtti. Bitik, "Edremit ilçesi Bölgenin ve Van'ın coğrafik yapısı itibariyle en gözde ilçelerden birisidir. Bu ilçeye neler yapılmaz ki. Eksiklikler çok fazla. Özellikle imar yasası bu ilçeyi bir çıkmaza soktu. Edremit sadece Edremit'in merkezi değil, kenar mahallelerle ele almamız gerekir. Altyapı yetersizliği çok had safhada. Özellikle altyapı ivedilikle ele alınmalı. Milyonluk villalar yapılıyor, altyapı yok. Foseptik çukurları ile idare ediliyor. Edremit'in yeşil alanlarının yok edilmesi bizi hakikaten çok yaralıyor.

Edremit'in nüfusu bir anda arttı. Şimdi nüfus 150 Bine dayandı. Bizim özellikle çevremizi korumamız lazım. Yeşili, Van Gölü'nün mavisiyle buluşturmamız lazım. Peyzaj benim uzmanlık alanım. Dolayısıyla kent genelinde bu yönde yapılan çalışmalar çok kötü durumda. Bunun bir düzene girmesi gerekir. Çarpık kentleşmenin önüne geçmek lazım. Hizmet sadece altyapı, asfalt değil. Biz özellikle bir şeyden bahsedince bunun çözümünü de ortaya koruyoruz. Özellikle bu ilde yapılan yeşillendirme, peyzaj çalışmaları son derece vahim bir durumda. Park ve bahçelerin yaptığı işler iç açıcı. Yapılan çalışmalar harap olup gidiyor.

Yapılan çalışmaların ömrü bir yılı geçmiyor. Yanlış iş, yanlış ürün kötü sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla yapılan çalışmaların tamamı ziyan oluyor. Hâlbuki daha sağlam, daya yerinde çalışmalar yapılırsa, bu şehir de yap-bozdan çıkar. İşte insan sirkülasyonun olduğu Maraş Caddesi'nde yapılan orta refüj çalışmaları ortada. Bir çevreci olarak orta refüjlerde yapılan çalışmaları doğru bulmuyorum. Yazık günahtır. Bu kentin bütçesinin bu şekilde ziyan edilmesi kabul edilir değil. İşin liyakati olmadığı zaman yaptığımız işten verim alamazsınız. Torpille işe giren torpille iş yapar. Hal böyle olunca da bu tür tablolar ortaya çıkıyor. İş sadece maddiyat değil. Maneviyatını da çok kötü etkiliyor" dedi.

"YEŞİL ALANLAR YETERSİZ"

Van'ın yeşil alanlarına atıfta bulunan Başkan Bitik, "kontrol mekanizması olmadığı zaman hiçbir işten verim alamazsınız. Yaklaşık 20 yıldır peyzaj işi yapıyorum. İnsanlarımızı yeşille buluşturmak gerekir. Yapılan bütün çalışmaların özellikle denetilmesi, kontrol edilmesi gerekir. Ama maalesef Van'da bu çalışmalar bir düzen içinde yapılmıyor. Hal böyle olunca bu tür sıkıntılar ortaya çıkıyor" dedi.

"VAN'IN DURUMU ÇOK KÖTÜ"

Her alanda Van'ın son sıralarla yer almasının kendilerini üzdüğünü belirten Başkan Bitik, bu kötü gidişatın mutlak süratle giderilmesi gerektiğini belirtti. Başkan Bitik, " Van bölgenin en önemli illerden biri olmasına rağmen yerinde sayıyor. İhracatta 69'uncu, eğitimde 75'inci, kişi başına düşen milli gelirde 77'inci, en yaşanabilir şehirler arasında 71'inci, en çok göç veren iller arasında ise 5'inci sırada yer alıyor. Bunun en temel nedeni ekonomidir. Kim her anlamda dibe vurmuş böyle bir şehirde yaşamak ister. Bu bizi üzüyor. Birçok medeniyete başkentlik yapmış böylesi kadim bir şehir bu rakamları hak etmiyor. Bunu bir düzene sokacak olan yegane unsur siyaset kurumudur.

Siyasetçi üzerine düşen görevi layıkıyla yaparsa, eminim ki bu rakamlar da değişecek ve bu şehir hak ettiği değere kavuşacaktır. Bakınız Van Türkiye'nin en önemli sınır illerinden biridir. Van'ı İran ve Irak'a yakınlığını göz önünde bulundurduğumuzda sınır ticaretinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu il için evvela sınır ticaretin bir an önce revizyondan geçmesi gerekiyor. Çünkü sınır ticareti sadece Van'ı değil bölge illerini ekonomik olarak ihya edecek bir potansiyele sahiptir. Van'ı ekonomik olarak ihya ettiğinizde insanlar göç etmez, yatırım artar, refah düzelir ve insanlar mutlu bir yaşam sürer" ifadelerini kullandı.

"VAN'IN TRAFİĞİNİN RAHATLATILMASI LAZIM"

Van'ın trafik sorunu, bitirilmeyen Çevre Yolu, yapılması gereken üst geçitler gibi konulara açıklık getiren Başkan Bitik, özellikle Çevre Yolu'nun bahanesiz bitirilmesinin elzem olduğunu söyledi. Bitik, "Trafik sorunu elbette her ilde olduğu gibi Van'da da vardır. Çevre Yolu'nun mutlak süratle bitirilmesi lazım, aynı zamanda alternatif yollar, köprülü kavşaklar ve bulvarların sayısı artırılmalı. Bunun yanı sıra raylı sistemin hayata geçirilmesi gerekiyor. Van'ın karayolu ulaşımının yanı sıra hava yolu ulaşımının da ciddi manada ele alınması lazım. Çünkü hava yolu ulaşımında da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Otogarın hali ortada. Misafirlerimize otogarı tanıtmaktan utanıyoruz.

1 Milyonu aşkın bir şehrin bir stadı dahi yok. Bunu bize yakıştırana, bu yakışmıyor" dedi. Gelecek Partisi'nin öncülüğünde Türkiye'nin daha refaha, daha huzura, daha iyi bir konuma geleceğini ifade eden Bitik, "İnsanlarımızın beklentileri var. İnsanımızın arzusu, "Dünya ile rekabet eden bir Türkiye" diyor.Biz Gelecek partisi olarak hedefimiz itibarlı, istikrarlı bir Türkiye diyoruz.

Türkiye'nin bu gününü yönetemeyenler Türkiye'nin dününü hep gündeme getiriyor. Biz Gelecek Partisi olarak bu ülkenin geleceği inşa edecek bir kararlılığa sahibiz. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır, hiç umutsuz olmayın. Geleceğiniz yarına umutla dolu olacak. Geleceğimiz mutlu ve umutlu olsun" şeklinde sözlerini tamamladı.

Van Bölge Gazetesi