Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu: 24 Mart'ta tarihi zirve

Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Savaşın sona ermesi konusunda diplomatik çabalarımız sürüyor. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu yarın Ukrayna'ya gidecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağını, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise yaptığı açıklamada, "Geçen sene Türkiye'yle savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

24 MART'TA TARİHİ ZİRVE

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Görüşmemizde Türkiye-Polonya ilişkilerini, ekonomik konuları ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Diplomatik çabalar hızlandırılmalı. Polonya bu süreçte örnek bir tavır sergiliyor. Savaşın sona ermesi konusunda diplomatik çabalarımız sürüyor. Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu yarın Ukrayna'ya gidecek.

24 Mart'ta Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağım, zirvede Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacağız.

Polonya savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Bu ev sahipliğinden dolayı değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum. Polonya'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları en iyi Türkiye anlar. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırılması konusunda gösterdikleri destek, takdire şayandır."

EKONOMİK İLİŞKİLER

Ticaret hacmimiz yüzde 28 artış 8,3 milyar dolara ulaştı. Polonya ile bölgesel konularda da yakın bir iş birliğimiz mevcut. Türkiye AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostlarımızın desteğinin devam edeceğini umuyorum.

"İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın konuşmasından öne çıkanlar:

"Geçen sene Türkiye'yle savunma alanında çok güzel bir iş birliği başlattık. Bu iş birliğini geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin tecrübelerini dinlediğim için, bana deneyimlerinizi anlattığınız için teşekkür ederim"