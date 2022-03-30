Başkan Bedirhanoğlu: Esnaf kan ağlıyor

Daha önce Cumhuriyet ve Maraş Caddesi'nin bir kısmında işyerlerini dolaşarak, sorun ve talepleri dinleyen Başkan Bedirhanoğlu ve beraberindekiler, bu kez Maraş Caddesi'nin diğer kısmında esnaflarla bir araya geldi. İş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Bedirhanoğlu, yoldan geçen vatandaşlarla da hasbihal etti.

ESNAFLAR: SINIR KAPISININ 24 SAAT AÇIK KALMASINI İSTİYORUZ

Büyük giyim ve mobilya mağazalarının, lokantaların, alış-veriş merkezlerinin bulunduğu Maraş Caddesi esnafı elektrik fiyatlarının kira ile yarıştığını bu duruma bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Esnaflar özellikle ithal ürünlerin el yaktığını sattıkları ürünün yerine yenisini alamadıklarını ifade ettiler.

Mevcut iktidarın ilk seçimde değişmesi gerektiğini vurgulayan esnaflar, yine Newroz Bayramı dolayısıyla şehirde bulunan İranlı turistler sayesinde son 20 günün ekonomik ve ticari olarak hareketli geçtiğini belirterek, "İranlılar sayesinde işlerimiz bu dönem daha iyi. Ama biz sınır kapısının 24 saat açık kalmasını istiyoruz. Özellikle devletin ticaretin önünü açması gerekiyor. İlimizle İran arasında Serbest Bölge olmasını istiyoruz. Özellikle Çaldıran ve Başkale'de bulunan sınır kapılarının da faaliyete geçmesi esnaf için, Van için çok önemlidir. Ticari faaliyetin önündeki engeller kaldırılsın” dedi.

"10 TL'LİK BİR ÜRÜN 100 TL OLUYOR"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, ekonomi politikalarındaki yanlış uygulamalar nedeniyle esnafın sorunlarının her geçen büyüyerek devam ettiğini ifade ederek, "Esnaflarımızın ne yaşadığını, nelere maruz kaldığını biliyoruz. İktidar olduğumuzda bu hükümetin esnafa yaşattığı kabus dolu günlerin geride kalması için çok çalışacağız. Elektrik faturaları kiraları geçmiş durumda. Yine mağazalardaki birçok ürün ithal. Bu ürünlerin birçoğu euro ve dolar ile sipariş ediliyor. Üstüne vergiler biniyor.

Bunlara bir de ulaşım, nakliye masrafı ekleniyor. Sonuç olarak 10 TL'lik bir ürün batı illerinden ya da herhangi bir ülkeden esnafa gelinceye kadar 100 TL oluyor. Artık nakliye ücreti başlı başına bir sorun oldu. Bugün benzin Van'da 20 TL'yi mazot ise 24 TL'yi geçmiş durumda. Yediğimiz, giydiğimiz bütün her şeyde bu nakliye ücretinin yansıması var” şeklinde Konuştu.

"ESNAF KAN AĞLIYOR"

Esnafları periyodik olarak ziyaret ettiklerinde her defasında temel sorunların yanında farklı sorunlar da duyduklarını aktaran Başkan Bedirhanoğlu, "Van son yıllarda doğal afetlerle beraber siyasi afetlerde yaşadı. İktidar partisi hiçbir zaman Van esnafının derdini gerçek manada dinleyip bu derde derman olmak istemedi. Yaşanan sorunları çözmedi. Esnafımızın deprem dönemi vergi terkini isteği vardı olmadı. Üstüne bir sünger çektiler. Son yıllarda İran ile 'Serbest Ticaret Bölgesi' olsun, sınır kapısı 24 saat çalışsın istiyorlar. Bunu da duyan yok.

Ama Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu, çok kısa süre önce bu hususu grup toplantısında dile getirdi. Sınır ili olan Van'da iktidarımız döneminde esnafın talepleri doğrultusunda kalıcı çözümler hayata geçirilecek. Bakın bir Van-İran uçağı vardı. Ömrü 1 ay bile sürmedi. O uçağın gelişinde alkış tutan siyasilerin bugün sesi soluğu çıkmıyor. Van esnafı kan ağlıyor. Bir dokunduk bin ah işittik.

Esnaf kan ağlıyor. Böyle bir krizi ilk defa yaşadıklarını söylüyor. Esnaf Türkiye'nin taşıyıcı kolonudur. O kolon yıkılırsa, altından kimse kalkamaz. Bir an önce acil çözüm bulunmalıdır. Yapılacak ilk seçimde CHP'nin iktidarında bütün bu sorunları etraflıca konuşacak ve çözüme kavuşturacağız. Esnaflarımız da yurttaşlarımız da bize güvensin” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi