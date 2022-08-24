Bakanı Soylu’dan göçmen açıklaması: Enayi değiliz

3,5 milyonu aşkın Suriyelinin yaşadığı Türkiye’de bir yandan da kaçak göçle mücadele var…

Hem sınır komşuları hem de Avrupa, ülkemizi mülteciler için güvenli liman olarak görürken, tüm yükü de üzerlerinden atma çabasına girdi…

‘Hayalimiz, huzur ve refah içinde yaşamak’

Konu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da gündemindeydi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının “Yüz Yüze 100 Gün” programı kapsamında, Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde STK temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşan Bakan Soylu, Türkiye'nin hayalinin, bulunduğu coğrafyada komşularıyla birlikte huzur ve refah içinde yaşamak olduğunu söyledi.

"Türkiye bir umut"

Soylu, “Bizim hayalimiz ektiğimizi biçmek, biçtiğimizi yemektir. Bizim hayalimiz atamız ve ceddimizden miras aldığımız hayatımız ve inancımızla yaşamaktır.” dedi.

“Aslında biz çok şey istemiyoruz. Bu aziz millet, bu toprakların çocukları, güya gelişmiş dünyaya karşı bu doğal haklarının mücadelesini veriyor.” diyen Soylu, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada bir umut olarak görüldüğünün altını çizdi.

“Kimsenin madenlerini almadık”

Bakan Soylu, şöyle devam etti:

“Osmanlı, binlerce kilometre öteye gitmiş, dostluğun, kardeşliğin, bir büyük devletin nasıl olabileceğinin örneğini ortaya koymuş. Gittiğimiz her yerde itibar ile karşılanıyoruz çünkü biz Amerika, Avrupa, Almanya, İngiltere gibi kimseyi sömürmedik. Kimsenin madenlerini almadık, çocuklarını köleleştirmedik. Biz böyle bir millet değiliz.

“Bu ezan bize kardeşlik, dostluk ve yardımlaşmayı hatırlatıyor”

Bir taraftan Mevlana'nın, bir taraftan Hacı Bayram Veli'nin, bir taraftan Veysel Karani'nin, bir taraftan Eyüp Sultan'ın, bir taraftan Sultan Şeyhmus'un bıraktığı manevi iklimin etkisindeyiz. Bu ülkede 5 vakit ezan okunuyor. Bu ezan bize kardeşlik, dostluk ve yardımlaşmayı hatırlatıyor.

“Biz senin enayin değiliz”

Elbette ki kaçak göçeği önlemeye çalışıyoruz, birçok önlem alıyoruz. Elbette ki geri gönderiyoruz. Burayı bir kaçak göç merkezi haline getirmek istemiyoruz. Bu da Avrupa'nın bir projesi, 'Bize gelmesinler Türkiye'de kalsınlar.' Biz senin enayin değiliz.”

Ensonhaber