Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Van esnafını ziyaret etti.

POLİTİKA 05.08.2021, 20:17 05.08.2021, 20:20
Bakan Yardımcısı Nebati, Van esnafını ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Van'a gelen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, 'İş Dünyası Buluşmaları' toplantısına katıldı, ardından Valilik ziyareti gerçekleştirdi.Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yardımcısı Nebati, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İkram Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu eşliğinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Burada iş yeri sahipleriyle görüşen Nebati, maske, hijyen ve mesafe kurallarına uymaya devam etmelerini ve ayrıca aşı olmalarını istedi.

Kaynak: İHA

#Bakan Yardımcısı Nebati #Van esnafını ziyaret etti
Yorumlar (2)
Çift maaş 10 saat önce
Ziyâret etti de ne oldu iş size çaremi oldu fakirliğini giderdi aç olana derman oldu havasını atıp gitti bu bakan yardımcısı bide gerçek bakan gelse tövbe aya telefrikle çıkacak ulke tey malAMini
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Vatan sever 10 saat önce
Hayırdır inşAllah van esnafından para yardımı istiyor kesin iban numarası vermiştir utanmadan adaletsizler
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