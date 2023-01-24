Bakan Yardımcısı Gürcan, Van'da konuştu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, muhalefetin sahaya çıktığında vatandaşın tek umudunun yine AK Parti olduğunu gördüğünü belirterek, "Ne CHP'den, ne İYİ Parti'den ne de diğerlerinden medet bekliyor. Vatandaş diyor ki 'Benim bu sorunumu çözerse AK Parti, Cumhur İttifakı çözer." dedi.

POLİTİKA 24.01.2023, 08:59 24.01.2023, 09:32
Bakan Yardımcısı Gürcan, Van'da konuştu

Programlara katılmak üzere Van'a gelen Gürcan, AK Parti Van İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2021'de açıklanan Türkiye Ekonomi Modeli ile düşük faiz politikasını uygulamaya başladıklarını söyledi.

Geçen yıl devam eden faiz indirimleriyle milleti yatırıma, istihdama ve ihracata yönlendiren bir politika uyguladıklarını anlatan Gürcan, bununla Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmek, istihdam ile ihracatı artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Türkiye'nin ihracatının 2022 sonu itibarıyla 254 milyar dolar olduğunu belirten Gürcan, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli bir rakam. Bu politikanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Şunu hatırlatayım. 2001'de ihracatımız sadece 36 milyar dolardı. Burada çok önemli bir artış var. 2001'de çalışan kişi sayısı 19 milyon iken bugün 31 milyon 600 bin çalışan nüfusumuz var. Burada da çok önemli bir atılım yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde iş dünyasıyla buluşmalar yapıyoruz. İş dünyasının bize en büyük şikayeti 'İşçi bulamıyoruz.' Nereye gitsek karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri. Fabrika sahipleri, iş dünyamızın en büyük sorunu 'Yatırım yaptık, parayı vereceğiz ama işçimiz yok. İşçi bulamıyoruz' sorunu. Maalesef bu sorun önümüze çok sık geliyor."

"Türkiye son 9 çeyrektir büyümesini devam ettiriyor"

Türkiye'nin sürekli yatırımını büyüten bir ülke konumunda olduğunu aktaran Gürcan, "Tam 12 çeyrektir yatırım sayımız yükseliyor. Aynı şekilde Türkiye son 9 çeyrektir büyümesini devam ettiriyor. Bu da Türkiye'nin G20 ülkeleri içinde önemli bir konumunu gösteriyor. Ülkemiz büyüme açısından en başta gelen ülkelerden biri." dedi.

Bu yıl yapılacak seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Gürcan, şöyle devam etti:

"Bakın bizi tahrik etmek için İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yaktırıyorlar. Bizi bir şekilde tahrik ederek uluslararası konumda geri düşürmeye çalışacaklar. Ama vatandaşımız bunların hepsini biliyor. Türkiye'ye ne kadar oyun oynarlarsa oynasınlar vatandaşımız kendisine kimin hizmet edeceğini, kimin sorunları çözeceğini çok iyi biliyor. Şunu açık söyleyeyim. Geçen yıl göreve geldiğimizde dolar her gün yükselirken mecliste bir bayram havası vardı. Tam da bütçe görüşmeleri yapılıyordu.

Biz de o görüşmelere katıldık. 'Dolar haftaya 25-30 olacak, çıktı gidiyor' muhalefet böyle derken, dolar düştükten sonra sesleri kesildi. Hayat pahalılığının sebebini Türkiye diye gördüler ama bu dünyadan kaynaklanan bir şeydi. Dünya salgın sürecinden çıkmış lojistik, tedarik zinciri kırılmış. Her yerde bu sorunlar yaşanıyordu. AK Parti'nin sokağa çıkamayacağını, meydanın sadece muhalefete kalacağını zannettiler.

Sahaya çıktıklarında gördüler ki vatandaşın tek umudu yine AK Parti. Ne CHP'den, ne İYİ Parti'den ne de diğerlerinden medet bekliyor. Vatandaş diyor ki 'Benim bu sorunumu çözerse AK Parti, Cumhur İttifakı çözer. Niye? Çünkü daha evvel tecrübesi var. Denemiş ve birçok hizmet almış. Vatandaş bunu görmüyor mu? 20 yıldır kendisine hizmet eden bir iktidar var. Geldiğinde 'Millete efendi değil hizmetkar olacağım' diyen bir Cumhurbaşkanımız var."

Programa, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Havva Duran, Hakkari İl Koordinatörü Abbas Aydın, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan ile partililer katıldı.AA

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