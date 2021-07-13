Bakan Yanık: "Milletten aldığımızı millete verdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Milletten aldığını millete hizmet olarak döndürecek ve bundan sonraki süreçte de aynı hizmet sürekliliğini sağlayacak bir iktidar varsa, bir siyasi irade varsa yine AK Parti’dir” dedi.

POLİTİKA 13.07.2021, 14:27
Bakan Yanık: "Milletten aldığımızı millete verdik"

Sabah saatlerinde Van'a gelen Bakan Yanık, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından esnafla çay içen ve bir süre sohbet eden Bakan Yanık, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirdi. AK Parti Van İl Başkanlığında bir konuşma yapan Yanık, “AK Parti iktidarları döneminde sosyal anlamda, toplumun herhangi bir katmanında düşünülmemiş bir sosyal hizmet başlığı yok. Çok iddialı söylüyorum. Düşünülmemiş bir sosyal hizmet başlığı yok.

Ama bundan 25 sene önce, bu milletin hastası çıplak betonun üstünde hastane sırası bekliyordu. Nerede Genel Sağlık Sigortası? Genel Sağlık Sigortası diye bir şey yoktu. Sigortan yoksa zaten tedavi olman ve tedavi bedelini karşılaman mümkün değil. Yapılan her iyi şey çok hızlıca benimseniyor. Zaten böyleydi, zaten var, zaten olurdu. Hayır zaten olmazdı.

AK Parti iradesi olmasaydı, Cumhurbaşkanının iradesi olmasaydı, hizmet aşkı ve hizmet bilinci olmasaydı bugün sosyal hizmet olarak konuştuğumuz başlıkların ihtimal ki yüzde 90’ı olmayacaktı. ‘Zaten olacaktı, zaten olurdu, cebinden mi yaptın?’ muhalefetin bu eleştirileri var ya, ‘cebinizden mi yaptınız?’ O iktidarlar da cebinden yapmıyordu, devletin kasasını kullanıyorlardı, milletin vergilerini kullanıyorlardı ama yapmıyorlardı. Biz milletten aldığımızı millete verdik" dedi.

"Hizmet sürekliliğini sağlayacak bir iktidar varsa o da AK Parti’dir"
Vatandaşa daha iyi bir hizmet sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Yanık, "Dolayısıyla milletten aldığını millete hizmet olarak döndürecek ve bundan sonraki süreçte de aynı hizmet sürekliliğini sağlayacak bir iktidar varsa, bir siyasi irade varsa yine AK Parti’dir. Bizler bu sürekliliği sağlamak için sahada koşturuyoruz. Bizler bu sürekliliği sağlamak için siyaset çalışmalarının bir tarafında yer alıyoruz. Bizler millete hizmeti devamlı kılabilmek için gecemizi gündüzümüze katarak buralarda toplanıyor ve çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yorumlar (1)
Volkan 3 saat önce
Doğru söylüyorsun milletten aldınız yalaka mütahitlere hırsızlara peşçek çektınız vanda belediyelerden yapılan yolsuzluk bütün dünya duydu sayın bakanım siz milletten almaya devam edin
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