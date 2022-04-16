Bakan Kurum: “Amacımız, Van Gölü’nü ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan etmek”

Öğle saatlerinde Van’a gelen ve 27 projenin toplu açılışını gerçekleştiren Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yakınındaki Van Gölü sahilinde yürütülen dip çamur temizliğini yerinde inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Van Gölü’ndeki ekolojik yaşamı, tarihi ve kültürü çok önemsediklerini her zaman ifade ettiklerini belirterek, “Bu çerçevede de Van Gölü’nü Koruma Kurtarma Eylem Planı çerçevesinde aslında önemli bir proje başlattık.

Bu projeyi de Türkiye'deki diğer çevre projelerinde olduğu gibi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütüyoruz. Bir eylem planı ortaya koyduk. Eylem planı ile birlikte Van Gölü kıyısında yaklaşık 14 kilometrelik bir güzergahta üç etap halinde dip çamuru temizliği yapacağız ve toplamda 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru temizliğinden bahsediyoruz.

Valiliğimizle birlikte belediyelerimizle koordinasyonu tam anlamıyla sağladık ve ilk etaptaki 3,5 kilometrelik güzergahı haziran-temmuz aylarında tamamlayacağız. Şu ana kadar 130 bin metreküp dip çamurunu temizlemiş olduk” dedi.

Dip çamurunun temizlendiği bölgede daha önce rastlamadıkları ördekleri, kuşları Van Gölü kıyısında görmeye başladıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Bu çok sevindirici bir durum. Daha önce dip çamurdan dolayı bu canlılar burada yaşayamıyorlardı, şimdi yaşar hale geldiler. Açıkçası burada kokudan da vatandaşlarımız parklarda oturamıyorlardı, şimdi bu parkımız tıklım tıklım donmaya başladı. Bu projemiz tamamlandığı zaman da bu sahil yüzülebilir, gezilebilir, yeşil alanda ve parklarda çocuklarımızın vakit geçireceği alan olacak” diye konuştu.

Tuşba Millet Bahçesi hakkında da bilgiler veren Bakan Kurum, “Tuşba merkezden üniversiteye giden bir millet bahçesi projesini etaplar halinde yapacağımızı da ifade etmiştik. O alanda 717 bin metrekaredir. İlk etabını da haziran ayında çıkacağız. Yine çok önemli bir çalışma, Van Gölü etrafında bu koruma projesi çerçevesinde ne kadar belediyemiz varsa atık sularını Van Gölü'ne bırakılmaması için bir örnek çalışma yürütüyoruz.

Amacımız Van Gölü'ne hiçbir şekilde arıtılmamış suyun bırakılmamasını temin etmek ve bu sayede de bu koruma projesini sürdürülebilir sit alanı ile birlikte ‘Özel Çevre Koruma Bölgesi’ ilan etmek suretiyle Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu konudaki süreci tek elden yönetiyor olacağız. Hedefimiz, 2025 yılına geldiğimizde bu dip çamuru temizliğinin tamamen bittiği, etrafındaki arıtma tesislerin ihalesinin yapıldığı ve tertemiz bir Marmara hayalimiz vardı, aynı hayalimiz Van Gölümüz için de var. İnşallah buradaki çalışmaları da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Belediyelerimizle, valimizle bu projeye ortak yürütüyoruz. Bakanlık olarak her türlü desteği bugüne kadar verdik bundan sonra da vermek suretiyle Van Gölümüz İnşallah eski haline gelecek. Tarihi Van'da da ihya çalışmalarımızı valiliğimizle, belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz. Orada da ciddi destekler vermek suretiyle aslında Van Gölü ve etrafındaki tarihi, kültürel ve doğal mirasımızı koruyacak adımlarımızı atmış olacağız” şeklinde konuştu.