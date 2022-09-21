Bakan Kirişci: Türkiye barışı savunuyor

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Van'da AK Partililerle bir araya geldi. AK Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve eşi Hanife Kirişci'yi, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve partililer kapıda karşıladı.

AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve partililerin eşlik ettiği Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, parti binasında açıklamalarda bulundu.

TÜRKMENOĞLU: "5 BİN KİŞİLİK BİR EKİP ŞUAN SAHADA ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR"

Toplantının açılışında konuşan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 2023 seçimleri kapsamında çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugün yine kabinemizin seçkin bir üyesi olan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'yi ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Partimizi ziyaret ederek, şeref verdiler. İşin cefasını, sıkıntılarını, sahada büyük bir mücadele veren sizlersiniz. Şehrimizi ziyaret eden kıymetli devlet büyüklerimiz, elbette ki bu teşkilatın birer mensubudurlar ve sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 13 ilçemizdeki teşkilatlarımız hazır ve nazır bir şekilde seçim çalışmalarına başladılar.

Yaz programları çerçevesi içerisinde, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz ve zaman zaman genel merkezimiz tarafından görevlendirilen MKYK üyelerimiz, bölge milletvekillerimiz, MYK üyelerimizi ziyaret ediyorlar ve bu çalışmalarımıza güç katıyorlar. 5 bin kişilik bir ekip şuan sahada çalışmalarını yürütüyor. Bu ekip, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük bir güç alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Van'ın istihdam tablosuna baktığımızda, tarım ve hayvancılık deposu olarak görürüz. Hizmet sektöründen sonra en fazla istihdamın yoğunlaştığı sektör, tarım ve hayvancılıktır. Bunun için Tarım ve Orman Bakanlığı bizim için çok önemli ve kıymetlidir" dedi.

BAKAN KİRİŞCİ: "PAKİSTAN HERHANGİ BİR ÜLKE DEĞİL"

Daha sonra partililere seslenen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Van'daki ilk işimiz, dost ve kardeş ülke Pakistan'a 39 vagondan oluşan ve 21 şehrimize ait olan yardım trenimizi dualar eşliğinde uğurladık. Rabbim oradaki kardeşlerimiz başta olmak üzere, sıkıntı içerisinde olan bütün kardeşlerimize yardım elini hiç eksik etmesin. Hep onlarla birlikte olsun. Onları hiçbir şekilde bir afetle, bir tufanla, bir olumsuzlukla baş başa bırakmasın. Pakistan herhangi bir ülke değil.

Zor zamanımızda hep yanımızda olmuş bir ülke, bizim de bu zor zamanlarında onların yanında olmamız bir lütuf değil. Tamamıyla insani ve İslami bir görevimizdir. Biz Ankara'da bir şeyler yaparken, bunun sahadaki karşılığı nedir, acaba saha bunu nasıl alıyor, algılıyor onunda ölçümlemesini bu tür ziyaretlerimizde tespit ediyoruz. Bu zamana kadar 17 tane ziyaret gerçekleştirdik ve bu 18'inci ziyaretimiz. İnşallah bu ziyaretimiz de bizim açımızdan, bakanlık çalışanlarımız açısından oldukça verimli olacaktır diye umut ediyoruz.

Biz dava kardeşliği üzerinden de kendi aramızda bir takım mesuliyetlerimiz, sorumluluklarımız var. Bu ülkenin bu iktidara çok ihtiyacının olduğunu, bugünkü Pakistan'a yapılan yardımın sıradan herhangi bir ülke olmuş olsak, kendimiz yardıma muhtaç olmuş olsak, herhalde gerçekleştirmiş olamazdık. Hamdolsun güçlü bir ülkeyiz. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı kesinlikle kendi hayat tarzı haline getirmiş bir ülkeyiz. Komşusu aç yatarken, kendisi tok yatan bizden değildiri içselleştirmiş ve bunun gereklerini olabildiğince yerine getiren bir ülkeyiz" diye konuştu.

"PARTİ OLARAK ÇOK ÇALIŞMAMIZ, ÇOK GAYRET ETMEMİZ GEREKİYOR"

2023 eşiğini rahat geçmek için parti olarak çok çalışmaları ve gayret göstermeleri gerektiğini vurgulayan Bakan Kirişçi, "Diğer taraftan Türkiye savaştan yana değil, barıştan yana olan bir ülke olduğunu ama zorda kalırsa da savaştan kaçmayacağını, bunun gereğini yapacağını da dün göstermiş, bugün de göstermeye devam ediyor. Bizim dün yapmış olduğumuz bir konuşmadan hareketle, öbür dünyada hesabını sorarlar ifademizi, mazlum milletlerin umudu haline gelen bir Türkiye'nin, eğer bu geldiği noktadan geriye düşmesi şayet birilerini mutlu edecekse, elbette Cenab-ı Hak bunu bu dünyada da sorar ahirette de sorar.

Bunun hilafına, bunun aksine görüş beyan edenlerle ilgili bizim bir tek söyleyebileceğimiz söz vardır oda kalpleri mühürlenmiş olanlardır. Artık onlara bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey söz konusu değil. Gerçekten bizim parti olarak çok çalışmamız, çok gayret etmemiz ve 2023 eşiğini de çok rahat bir şekilde aşmamız gerekiyor. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, mahalle temsilcilerimize varana kadar bütün kardeşlerimizin yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu biliyorum.

Sadece Türkiye'nin umudu değil, aynı zamanda da mazlum milletlerin umudu haline geldiğini söyledim. Düşünün Rusya- Ukrayna ile savaşıyor ve NATO'nun 2 numaralı ülkesi olan ülkemiz, aynı zamanda AB ile müzakere süreci yürüten bir ülke ve bu ülke diyor ki 'ben ne Ukrayna'yı nede Rusya'yı bir futbol taraftarlığı içerisinde tutmayacağım, her ikisi de benim dost ve komşu ülkelerimdir' diyor" ifadelerini kullandı.

"BÖLGENİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Türkiye olarak, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşı desteklemeyerek dünya barışına da önemli bir katkıda bulunduklarını söyleyen Bakan Kirişçi, "Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın büyümesine mani olduk. Bir anda pandemiyel başlayıp, savaşla iyice köpüren gıda krizine nefes aldırdık. Koridorun oluşmasına Türkiye, BM'yi de yanına alarak, 2 tarafı da masaya oturtarak, bir dörtlü zirve gerçekleştirdi. 22 Temmuz'da gerçekleştirilen zirve sayesinde bir tahıl koridoru kavramı çıktı. Bu koridorun adı başka bir şey değil, tahıl koridoru.

Çünkü bu koridor önemli bir koridor. Gerçekten bizim stratejik olarak adlandırdığımız ürünlerle ilgili koridor. Vatandaşımız da bu koridorun farkındadır. Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var. Bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Vatandaşlarımızın da Türkiye'deki bu yönetime ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin 100 yılı gelecek yıl bitmiş olacak. 1923'te kurulan Cumhuriyet, 100 yaşını tamamlamış olacak. Daha sonra yeni bir 100 yıl başlamış olacak ve bu 100 yılın adı da Türkiye 100 yılı olacak.

İnşallah 2023 yılından itibaren bu Türkiye 100 yılı kavramını hepimiz içselleştireceğiz. Türkiye 100 yılı ne anlama geliyor? Tarihin ve coğrafyanın bize yüklemiş olduğu bu sorumluluğun gereği olarak, Türkiye'nin kendisi için yaşamamasını, bölgesi için yaşamamasını, bütün dünya için yaşaması ve yaşatmasını beraberinde getiriyor. Türkiye artık global, küresel bir oyuncu oluyor. Bunun pek çok emarelerini gördük. En son tahıl koridoruydu ama Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Semerkant'ta gerekse de Amerika'da verdiği resimler, verdiği görüntüler, vatandaşların kendisine kullandığı ifadeler, herhalde siz Amerikan Başkanı Biden'i görseniz o cümleleri kurmazsınız.

Veyahut Almanya Başbakanı Şansölyesi Olaf Scholz'u görseniz kullanmazsınız. Sadece içinizden gelen, geldiği şekliyle de bunu hak eden insanlara bunu kullanırsınız. Bunu bütün dünya görürken, bizim o kalpleri mühürlü olanlar bunu görmüyorsa, buna diyeceğimiz bir şeyimiz yok. Bu millet, bu devlet, ilahi nihai kıyamete kadar baki kalacak, bu baki kalmasının şartı da bizim çalışmamızla olacak. Öyle kendi kendine devlet ve millet yaşamaz. Gayretle, çabayla olur. Bütün emeklerimizi bu yola hasretmekle olur.

Dolayısıyla bütün kardeşlerimin bu duygu içerisinde olduğunu biliyorum. Ama her ziyaretimizde sizlerle de bir araya geldiğimizde en azından kendi cümlelerimizle ifade etmeye çalışıyoruz. Rabbim hepimizin yolunu açık eylesin. Bu ülkenin ayağına taş değdirmesin. Bu ülkeye, bu ülkenin içinde ve dışında ülkeye husumet besleyen, yeteri kadar düşman var. Ama biz bu düşmanların hiçbirine takılmadan 2023'ten itibaren başlayacak olan Türkiye 100 yılında daha büyük bir Türkiye'yi, daha büyük bir ülkeyi ve daha müreffeh bir milleti bir arada yaşatmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Daha sonra kadınlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kirişçi partiden ayrıldı.

Van Bölge Gazetesi