Babacan ve Erbakan Van'a geliyor

2023 yılında yapılacak olan seçimler öncesi genel başkanlar il ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Van'ı ziyaret edecek.

İlk olarak Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan 6 Ağustos Cumartesi günü Van'a gelerek, partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirecek.

Cumartesi günü Van'a gelecek olan Babacan, kentte çeşitli temaslarda da bulunacak. Van'da partililerle bir araya gelecek olan Genel Başkan Babacan, 2023 seçimleri öncesi yol haritası hakkında açıklamalarda bulunması bekleniyor.

ERBAKAN 13 AĞUSTOS'TA GELİYOR

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da 13 Ağustos günü Van'a gelecek. Partisinin 1. Olağan Kongresine katılacak olan Genel Başkan Erbakan, burada partililerle bir araya gelecek. Genel Başkanların Van ziyareti öncesi, kentte çalışmalar sürüyor.

Bölgegazetesi