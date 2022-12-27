Babacan duyurdu! 6'lı masadan beklenen haber geldi: Adaylık için isim konuşulmaya başlandı

Yaklaşan seçimlerle birlikte Ankara kulisleri hareketlenirken, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan sürpriz bir açıklama geldi. Babacan, altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerinde muhalefetin olası adayıyla ilgili isim konuşulmaya başlandığını söyledi.

POLİTİKA 27.12.2022, 14:57
Babacan duyurdu! 6'lı masadan beklenen haber geldi: Adaylık için isim konuşulmaya başlandı

Türkiye 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz netlik kazanmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık için her fırsatta hazır olduğunu dile getirirken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'dan 'sürpriz' sayılabilecek bir açıklama geldi. Babacan, altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerinde muhalefetin olası adayıyla ilgili isim zikredilebildiğini söyledi. İşte detaylar...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5'te Hasan Basri Akdemir'in sunduğu 'Konuşmadan Olmaz' adlı programda altılı masanın çalışmalarına ve olası adaya ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 70’İNDE MUTABIK KALSAK TÜRKİYE UÇAR"
Çalışmaların beklediklerinden hızlı gittiğini dile getiren Babacan, "En son genel başkanların siyasi karara bağlaması gereken hususlar ortaya çıkacak. Masaya koyduklarımızın yüzde 70’inde diğer partiler mutabık kalsak dahi Türkiye kanatlanır uçar" bilgisini verdi.

Muhalefetin adayıyla ilgili değerlendirmelerinde ise şunlar öne çıktı:

'ALTI PARTİNİN DE DESTEKLEDİĞİ İSİM GEREKİYOR'
"Ortak aday, altı partinin de desteklediği aday demek. Altı partinin de desteklediği bir isim gerekiyor. Partilerden birisi desteklemiyorsa altılı masanın adayı olmaz. Niyetimiz; altı partinin ortak bir adayda altıda altı mutabakat sağlamasıdır. Adayı görüşmeye başladığımızda masaya Ali Babacan’ın şahsi fikirleriyle gitmeyeceğim. Arkadaşlarımızdan aldığımız görüşler, eğilimler ve istişarelerin sonucundaki fikirlerle gideceğim. ‘Altı kişi kafa kafaya verip karar verdi’ diye bir şey yok. Biz Türkiye’nin örgüt ağına sahip partilerinden birisiyiz.

'ADAY MASADAN OLURSA İŞİMİZ KOLAY'
Masa içinden olursa işimiz çok kolay. Çünkü altı genel başkandan birisinin aday olması durumunda zaten çalışmaların içerisinde, hepsine hakim. Zaten mutabakatın içerisinde. Ayrı bir mutabakat süreci işletmemize gerek yok. Altı genel başkanın dışında bir isim olursa, o ismin de bu mutabakat sürecine bir şekilde katılması gerekecektir.

'İSİM ZİKREDİLİYOR'
Altılı masada bugüne kadar ‘Şu isim olur, bu isim olmaz’ demedik ama altılı masadaki liderlerin kendi aralarındaki ikili görüşmelerde isimler zikredilebiliyor. Demokrasi emek ister. Demokrasi aynı zamanda istişare ve müzakere demek. Demokrasi yoksa bir kişi kafasın eseni yapıyorsa memleketin hayrına güzel bir sonuç ortaya çıkmıyor. Demokrasi zaman alır, sabır ister ama sonuçları çok geniş kitleler için çok faydalıdır."

'HDP' İDDİASINA YALANLAMA
Babacan, Beyaz TV yorumcusu Mehmet Sevigen'in "HDP kapatılırsa DEVA'dan seçime girecek" şeklindeki iddiasını da yorumladı.

"Meşru bir siyasi partiye kim terörist diyorsa asıl gerçek terörü onlar beslemiş oluyor. Dikkat edin. Burada demokratik bir çaba var. Meşru siyaset çabasını yok sayıp terör sınıfına koyduğunuzda terörü desteklemiş oluyorsunuz. ‘Siz hiç siyasetle uğraşmayın kardeşim, size siyasette alan açmayacağız’ diyorsunuz."

Mynet

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 30
2. Fenerbahçe 14 29
3. Adana Demirspor 14 27
4. Başakşehir 14 27
5. Trabzonspor 14 26
6. Konyaspor 15 25
7. Beşiktaş 14 23
8. Kayserispor 14 23
9. Alanyaspor 15 18
10. Gaziantep FK 14 17
11. Ankaragücü 14 16
12. Antalyaspor 13 16
13. Giresunspor 14 16
14. Hatayspor 14 15
15. Kasımpaşa 14 15
16. Sivasspor 15 14
17. Karagümrük 14 13
18. İstanbulspor 14 8
19. Ümraniye 14 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. Newcastle 16 33
3. M.City 14 32
4. Tottenham 16 30
5. M. United 14 26
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Fulham 16 22
9. Chelsea 14 21
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 15 13
20. Southampton 16 12