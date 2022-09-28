AYM, milletvekili seçimi kanunuyla ilgili talebi reddetti

CHP, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptalini istedi.

Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yapıldı.

CHP'nin talebi: Cumhurbaşkanı'na propaganda yasağı uygulansın

7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı ve cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan maddelerin iptali istendi.

Başvuru karara bağlandı

Ayrıca, 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali de talep edildi.

AYM Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

AYM: Hükümler Anayasa'ya uygun

AA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

Ensonhaber